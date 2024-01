Il maestro Hayao Miyazaki sa come farci emozionare 

Un’attesa tanto ansiosa come quella per “Il ragazzo e l’airone”, ultimo nato dello Studio Ghibli, non la si percepiva da tempo. Stiamo parlando dopotutto del team artistico e creativo co-fondato da Hayao Miyazaki che in oltre trent’anni di carriera ha superato i confini del Sol Levante conquistando il pubblico di tutto il mondo col suo stile inimitabile fatto di tradizione, audacia visiva e accurata riflessione. La stessa cultura “anime” deve buona parte della sua notorietà al successo di capolavori come “Il mio vicino Totoro” o “La città incantata”. Ancor più importante considerare che il nuovo titolo segna l’inaspettato ritorno del maestro dopo il ritiro avvenuto nel 2013; senza poi scordare la pressoché inesistente campagna di marketing che ha anticipato l’uscita, creando ancor più mistero ed aspettativa. E visto anche il recente premio per il miglior film d’animazione ai Golden Globe, non si poteva perdere l’occasione di affrontare un opera che - a tutti gli effetti - corrisponde alla summa espressiva e tematica maturata da Miyazaki in questi anni, oltre alla volontà quanto mai esplicita di infondere al suo percorso un nuovo inizio.

La storia

Il titolo originale “E voi come vivrete?” predispone la funzione educativa del film: traendo spunto dall’omonimo romanzo del 1937 di Genzaburo Yoshino si torna indietro fino alla Guerra del Pacifico, che ha visto il Giappone opporsi alle forze alleate durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver subito impotente la perdita della madre a seguito di un incendio, Mahito lascia Tokyo insieme al padre e alla zia Natsuko per andare a vivere in una vecchia tenuta appartenuta al genitore defunto. Sia nella convivenza in casa che nei rapporti a scuola, il ragazzo elabora il lutto reagendo in maniera irrazionale e repulsiva, preferendo trascorrere il tempo perdendosi nella foresta intorno all’abitazione. A fargli visita in modo del tutto imprevedibile è un airone celerino, che dopo vari tentativi riuscirà a condurlo in una realtà alternativa dove sua madre risulta essere ancora viva.

La meraviglia

Il Miyazaki della maturità realizza quella che probabilmente è la sua opera più ermetica e stratificata, tra vari riferimenti ai titoli precedenti e le moltiplici chiavi di lettura di cui si compongono i personaggi e gli scenari. Un viaggio che non può dirsi banalmente onirico o surreale, ove i presupposti morali si leggono chiaramente nelle scelte compiute dal protagonista, anteponendo al mondo dell’illusione una concretezza in cui l’unica scelta sensata è quella di insistere lungo il proprio cammino e prendersi carico degli errori commessi. Dietro la straordinaria caratterizzazione delle creature scopriamo differenti conflittualità e simbologie, che conferiscono a ciascuna parte la propria ragion d’essere e ricerca di uno scopo. Ciò che rimane impresso alla vista è invece assolutamente indescrivibile: gli sfondi dipinti a mano, impreziositi da un utilizzo accorto della computer grafica, trionfano su schermo rispecchiando il tratto tipico dello studio, in un eccezionale esempio di “arte visiva” che - come negli infiniti riflessi di un cristallo - incanta e commuove per i suoi stimoli all’immaginazione. Un risultato che è la somma di differenti ispirazioni, adatto a qualsiasi età e imperdibile tanto per gli affezionati come per chi ancora si ostina al pregiudizio e alla diffidenza.

