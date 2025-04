Il maestro François Ozon nasconde l’insidia dietro i toni pacati ed eleganti 

Da sempre una garanzia nel panorama del cinema francese, François Ozon dirige il suo ultimo “Sotto le foglie”: ibrido tra dramma e giallo che dietro un tono pacato nasconde il sospetto e l’insidia, con risvolti dall’esito inaspettato. Nella sua casa di campagna, Michelle trascorre gli anni della pensione contando sull’affetto dell’amica Marie Claude. Arrivati da Parigi, la figlia Valérie e il nipote Lucas si preparano a trascorrere insieme le vacanze, ma basta poco per riaccendere vecchi attriti e malumori. Valérie, in particolare, si comporta con la madre in modo freddo e sprezzante, come se ogni attenzione le fosse dovuta. Dopo un pranzo a base di funghi, quest’ultima avverte un malore: le colpe ricadono sul genitore, accusato di aver ordito un’aggressione nei suoi confronti. Nel frattempo, Vincent, il figlio di Marie Claude, esce di prigione e spera di trovare i soldi per aprire un locale. Logorata da un rapporto tanto doloroso, e timorosa di aver compiuto un gesto estremo, Michelle troverà in Vincent un appoggio su cui contare. Ma fino a che punto saprà spingersi la loro complicità?

In una narrazione che incede senza fretta, i personaggi e le vicende si sviluppano poco a poco, accrescendo lo stato di tensione e coinvolgimento. Celando buona parte degli elementi in gioco per insinuare il dubbio nello spettatore, regia e scrittura guidano le performance degli attori affinché agiscano senza far intuire la propria innocenza o colpevolezza. Un ritorno brillante a tematiche che il regista ha già affrontato in passato, e che dimostra come l’intrigo possa esprimersi anche attraverso modalità che avremmo ritenuto inusuali. (g. s.)