Il maestro che ha sconfitto il dolore 

La vita è un libro fatto di seconde, terze, quarte possibilità. Ulisse Badas, 43 anni, ha trovato la sua nelle arti marziali. Maestro di Kung Fu e Tai Chi, è alla guida della palestra Xuan Wu Institute a Sestu. Allenamenti e acrobazie, ma anche lavoro su se stessi per 120 allievi, e l’ultimo successo è stato il campionato di Merate dove la sua squadra ha fatto incetta di medaglie.

La storia

Eppure la sua storia era iniziata con una tragedia. «Questo sport mi ha cambiato, mi ha dato qualcosa di cui essere fiero». Era il 1982 quando sua madre, Adalgisa Cadeddu, fu uccisa dal padre, in un femminicidio nato dalla gelosia, dal controllo folle. «Io avevo un anno», ricorda Ulisse, «sono cresciuto con mia zia. La perdita di mia madre mi aveva dato tante insicurezze, non avevo prospettive, a scuola andavo né bene, né male. Ma dentro sentivo un vuoto. Ho provato tantissimi sport e alla fine ho scelto questo perché ha un forte retroterra culturale. È costruzione di sé stessi, non distruzione dell’avversario. Qui parliamo anche di rispetto, valori. Ed educhiamo prima di tutto al movimento. Tanti ragazzi non sanno arrampicarsi su un albero, fare le capriole».

Lo spirito

Chi si immagina uno sport violento è fuori strada: «L’essenza è togliere tutto quello che non serve e lasciare solo lo spirito. E poter applicare tutta la disciplina imparata nelle situazioni difficili», continua Badas, tutt’altro che un maestro severo da film: «Ma tutto quello che si vede sullo schermo noi lo impariamo. E spesso commento un’acrobazia, una mossa, se è fatta bene o realistica». All’ingresso ha esposto le sue medaglie, ma la più grande è la serenità nel suo volto e quello degli allievi: «Con le gare agonistiche io ho praticamente smesso, ma vinco attraverso loro».

Gli allievi

I suoi ragazzi lo adorano. «Ho scelto questa palestra per la simpatia del maestro», dice, ridendo, Beatrice Annis, 12 anni. Tra i medagliati c’è Simone Cadeddu, 17 anni, che ne ha vinto tre di bronzo; «le gare sono un modo per conoscere meglio me stesso»; «tanta adrenalina prima, e poi sul tappeto torno calmo», continua Simone Pinna. Federico Mereu, 17 anni ha vinto tre ori, due bronzi e un argento. «Ho scelto questo sport guardando Dragon Ball», dice subito, e tutti gli allievi approvano, «dopo qualche prova il maestro mi ha portato alle gare. È andata bene, ma l’importante è partecipare». Ci sono giovanissimi come Niccolò Fois, Riccardo Atzori, Giada Cannas, 12 anni: «Da grande? Farò il maestro», dicono tutti, «è un modo per sfogarmi», aggiunge Nicolò, che ha vinto una medaglia. O meno giovani come Giovanni Pani, 74 anni: «Ho cominciato a 54 anni, qui mi sento in famiglia».

«Ho aperto la palestra una decina di anni fa», ricorda ancora Badas, «sono arrivato qui per caso, una delle sorprese della vita». Il segreto per vincere? «Trovare quello che ciascuno è portato a fare, dargli quello che gli riesce al meglio, per esprimere se stesso. Noi diamo una strada in cui potersi realizzare, per essere fieri di qualcosa fatta con le proprie mani».

