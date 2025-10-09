Il maestro Caprile e l’alunno Ciocci: imparo ogni giorno 

Il sorriso sincero made in Sardegna, Giuseppe Ciocci osserva abitualmente dalla panchina le performance della squadra. Ieri è rimasto fra i pali dal primo all’ultimo minuto, complice l’infortunio di Radunovic. Il vice-Caprile a fine gara ha sottolineato come sia «sempre bello vedere quanti tifosi ci sono in queste manifestazioni a porte aperte, li sentiamo sempre più vicini e questo ci dà carica e sostegno per continuare sul nostro percorso». Il portiere è tornato sull’ultimo impegno in Serie A: «Dobbiamo proseguire su questo spirito e continuare a fare risultati, possiamo dire che a Udine ci sia andata bene», ha detto, lodando il grande lavoro del suo collega Caprile, decisivo in diverse occasioni per bloccare sull’1-1 il risultato finale. «Dobbiamo dire grazie a Sant’Elia come sempre», ha scherzato, spiegando l’importanza di lavorare con un portiere di questo livello: «È tra i più in forma nel campionato e probabilmente in Europa, da lui cerco di rubare il più possibile per migliorare giorno dopo giorno».

In campo

Ciocci, cagliaritano classe 2002, viene da anni complicati in cui diversi infortuni non gli hanno consentito di trovare continuità, dopo l’esperienza da protagonista all’Olbia nella stagione 2021/22. «Fisicamente sto bene, qualcosa che non ho potuto dire sempre», dice il numero 24 del Cagliari, che in questa stagione ha trovato un personale “secondo esordio” giocando per la prima volta davanti ai suoi tifosi in Coppa contro il Frosinone. «Poter finalmente giocare tra le mura di casa è stato super emozionante. È stato bello l’esordio l’anno scorso a Napoli, però in casa è tutto diverso, molto più coinvolgente». Con il Cagliari dall’età di 12 anni, Ciocci si ritrova ancora una volta in maglia rossoblù, con la prospettiva di avere a disposizione qualche minuto in più rispetto al passato. «Da sardo, potersi confrontare in Serie A e fare parte di un gruppo che ho sempre sostenuto da ragazzino come tifoso è bellissimo», ha detto, chiudendo poi con uno sguardo al prossimo turno di Coppa Italia, che vedrà i rossoblù di scena a Napoli in uno stadio che lo ha visto debuttare nella passata stagione: «Il mister farà le sue scelte, io sono sempre il primo a mettersi a disposizione. Sono pronto».

