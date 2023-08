Il maestrale spacca una finestra  

Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere peggiori. Momenti di paura ieri mattina in piazza Roma, a Oristano. Il forte vento di maestrale ha fatto sbattere con violenza una porta finestra su un terrazzino al primo piano del palazzo Sotico, spaccando il vetro in mille pezzi. I frammenti sono caduti in strada, a poca distanza dai tanti tavolini dei bar solitamente molto affollati, soprattutto il sabato mattina.

Per fortuna però non si è verificato nessun danno alle persone. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Oristano allearti da chi ha assistito alla caduta del vetro. L’appartamento risulta disabitato. La squadra del 115 ha messo in sicurezza l’edificio. (s.p.)

