L’anticiclone africano, rovente e umido, sta già cacciando via quello Atlantico, caldo e secco. Dopo qualche giorno di maestrale, le temperature in Sardegna riprenderanno a salire. Gli esperti prevedono minime tra 20 e 24 gradi (con il ritorno delle “notti tropicali”), massime fra i 32 e i 35 gradi sul Campidano di Cagliari, si arriva a 36-39 tra Sulcis e Campidano di Oristano, ma anche nel Barigadu e in Anglona.

a pagina 6