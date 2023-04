Il maestrale rovina la festa 

Macomerse sosp.

Macomerese (3-5-2) : Trini, E. Caria, Vidili, Ruggiu, Colombo, Giachero, Fois, Agustin, Cisse, Fed. Ferrari, Cataruozzolo. In panchina Puggioni, Manca, D. Caria, Barria, Curcu, Fel. Ferrari, Nachet, Foddai, Sanna. Allenatore Scotto.

Tempio (4-3-3) : Carta, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Coradduzza, Bulla, Bianco, Valenti, Roccuzzo, Sabino. In panchina Pittalis, Augias, Latte, Scano, Foresti, Mossa, Podda, Tedde, Chefaoui. Allenatore Cantara.

Arbitro : Corrias di Nuoro.



Macomer. Tra i due litiganti il terzo gode. A prevalere tra Macomerese e Tempio, già promossa in Eccellenza, è stato il vento: le forti raffiche sullo stadio di Sertinu, casa della Macomerese da alcune settimane a causa dei lavori in corso allo Scalarba, hanno costretto l’arbitro a sospendere la partita al 21’ sullo 0-0, considerato che il pallone non riusciva a stare fermo e cambiava continuamente traiettoria. Forse sarebbe stato meglio neanche far iniziare la partita. Nei pochi minuti giocati ci sono state comunque due azioni degne di nota: al 3’ la formazione di Giuseppe Cantara si rende pericolosa con Bianco che costringe Trini a un miracoloso intervento di piede Trini (palla in angolo). Al 12’ è la squadra di Pierluigi Scotto ad andare vicina al gol con un tiro da fuori area di Federico Ferrari deviato sopra la traversa da Carta. Poi dopo 9’ arriva la sospensione.

I due tecnici

I due allenatori non nascondono il proprio rammarico. «Una partita che probabilmente non doveva neanche iniziare», ha dichiarato Pierluigi Scotto, «non c’erano le condizioni per giocare a calcio perché la palla non stava ferma, il vento la rimandava indietro. La decisione presa è giusta perché il vento è la morte del calcio. Questa partita poteva essere bella dal punto di vista tecnico. Noi ci eravamo preparati bene, come se dovessimo giocare una finale, ed eravamo pronti a giocarcela a viso aperto. Ora aspettiamo la data del recupero». Si parla di mercoledì 19 aprile. A Giuseppe Cantara, allenatore riconfermato del Tempio, «dispiace essere venuti e non aver finito la partita, che merita di essere disputata in altre condizioni. In settimana periamo in condizioni diverse». Un accenno alla promozione: «Un obiettivo ottenuto dopo otto-nove mesi di lavoro intensi, abbiamo dato tutto noi stessi».