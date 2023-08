Il maestrale riempie strade e negozi 

«Desideravo vedere questa mostra da tempo, ma tra il lavoro e le poche giornate festive da trascorrere al mare con i figli, alla fine non riuscivo mai a venirci. Ora, grazie a questa giornata di maestrale, con mio marito ci siamo divisi: lui e i figli sono rimasti a casa, io sono venuta qui al Palazzo di Città». Stefania Mulas, medico, ieri mattina attendeva il proprio turno all’ingresso della mostra su Inge Morath, uno dei grandi nomi della fotografia del Novecento. Assieme a lei una dozzina di persone ammiravano la facciata della vicina Cattedrale di Santa Maria, al riparo del vento che, per tutta la giornata, ha soffiato senza tregua.

L’allerta meteo

I grandi parchi pubblici della città ieri sono rimasti chiusi a causa dell’allerta meteo. Qualche temerario, in verità non pochissimi, ha sfidato le raffiche di maestrale per trascorrere qualche ora nel litorale del Poetto. La maggioranza dei cagliaritani e dei turisti che non sono rimasti a casa, invece, è rifugiata o nelle vie dello shopping o ne ha approfittato per visitare i monumenti e i quartieri meno esposti al vento.

In fila ai musei

In tanti, già dalle 10 del mattino, hanno deciso di riversarsi a Castello, sia per visitare la Cittadella dei Musei che per recarsi al Palazzo di Città. Oltre alla Cattedrale, i monumenti più fotografati dai turisti sono stati il Palazzo Regio, le torri dell’Elefante di San Pancrazio e, come è d’obbligo, i due bastioni di Saint Remy e di Santa Croce, da dove si ammirano alcuni dei panorami più suggestivi sul capoluogo. Qualche disagio, invece, si è registrato in piazza d’Armi e al Poetto, dove gruppi di vacanzieri hanno atteso a lungo l’arrivo di qualche taxi.

Le vie dello shopping

Messo per un giorno in disparte il Poetto a causa del forte vento, che in città ha toccato punte di 78 chilometri orari, le strade dello shopping del centro hanno fatto registrare il tutto esaurito, merito anche del fatto che quasi tutti i negozi hanno deciso di restare aperti. In via Manno e via Garibaldi c’era la folla che normalmente si vede al sabato sera, oppure nelle giornate d’apertura dei saldi. «Gli affari stanno andando bene, anche se quest’anno l’impressione è che ci siano meno turisti», racconta Lucia Cadau, cassiera di una nota rivendita di abbigliamento nel Largo Carlo Felice, «negli ultimi due giorni abbiamo lavorato molto. Diciamo che, da quando sono iniziati i lavori in via Roma, questo fine settimana è stato uno dei migliori». Affollati anche i centri commerciali e le altre strade del centro. «È bello sentire negozianti felici perché finalmente sono pieni di gente», sottolinea Luisa Sanna, funzionario pubblico, «anche sabato in via Alghero le cose sono andate bene e ho sentito tanti esercenti soddisfatti delle vendite».

Soddisfatti anche i ristoratori della Marina, di piazza Yenne e Stampace che, a differenza di varie altre domeniche (quando la parte del leone la fanno le spiagge) hanno visto i locali pieni anche all’ora di pranzo. Una giornata diversa dal solito, rovinata poi dal pomeriggio quando nell’aria ha iniziato a sentirsi l’odore del fumo dei tanti incendi scoppiati attorno al capoluogo.

