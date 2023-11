Il maestrale rallenta, temperature in rialzo 

Una sfuriata, e neanche delle più severe, malgrado il maestrale nei giorni scorsi abbia raggiunto i centro chilometri orari. I danni, il maestrale li ha fatti, soprattutto nella categoria oggetti alti e fini (lampioni, pali telefonici e alberi), ma comunque contenuti. È passata la fase acuta ma non si può dire altrettanto della maestralata, la prima non estiva di questa stagione e giunta mentre sta per calare il sipario su un novembre anomalo. «È in programma un lunedì all’insegna di venti occidentali, tra ponente e libeccio», anticipa i nuovi sviluppi il luogotenente dell’Aeronautica militare Andrea De Sario, previsore dell’Ufficio meteo della base di Decimomannu, «ma già domani notte è atteso il ritorno del maestrale: magari non tanto teso come venerdì e sabato, ma comunque abbastanza impetuoso».

Temperature alte

Fa tutto parte, quando si parla di una bufera come quella appena passata, del clima che ci si dovrebbe aspettare ad autunno inoltrato. Quel che, invece, continua a essere del tutto fuori luogo è il termometro, che segna temperature ancora una volta al di sopra delle medie stagionali, il che sta diventando ben più che una moda e comincia ad avere i connotati di ciò che è sistematico. «Il Sud della Sardegna», conferma il luogotenente De Sario, «è passato da una temperatura minima tra gli 11 e i 13 gradi a una ben più rigida di cinque, sei gradi. Dopo un paio di nottate così, ora le minime tornano tra i 10 e i 12 gradi, quindi nuovamente al di sopra delle medie stagionali».

Roba che non impensierisce i negazionisti del riscaldamento globale, secondo i quali d’estate fa caldo, d’inverno fa freddo e parlarne è banale. Dimenticando, però, che le temperature si segnano sui registri, quindi c’è una storia con cui confrontarsi. «Le minime tra i dieci e i dodici gradi», concorda il previsore dell’Aeronautica militare, «resteranno su questi valori ancora per un po’: sono di qualche grado più alte delle medie stagionali, il che peraltro è una caratteristica di tutto il 2023 per quanto riguarda le alte temperature».

L’evoluzione

«Già stanotte», prevede il luogotenente De Sario, «comincia ad avvicinarsi un sistema nuvoloso che porterà sulla Sardegna precipitazioni prevalentemente nel settore occidentale e nel centro-nord, poi i fenomeni si allargano al resto dell’Isola». Qualche pioggia, indicano i modelli matematici applicati all’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica della base di Decimomannu, si trascinerà fino a martedì mattina, ma saranno precipitazioni residue e la tendenza è al miglioramento». E dopo che le boe meteorologiche al largo nel mare di Alghero hanno segnalato onde alte sei metri, e perfino un po’ più alte nelle acque di Carloforte e della Costa Verde, «il lunedì di ponente-libeccio sfocerà in un martedì di maestrale ancora abbastanza impetuoso. Non quanto», tiene a precisare il previsore De Sario, «lo è stato nei giorni scorsi, ma si farà sentire».

