Il maestrale porta via l’Anticiclone, temperature giù 

Educatamente, si è fatta annunciare nei giorni scorsi: dal meteorologo. E puntuale la goccia fredda e piovosa è arrivata sulla Sardegna, dove la temperatura di zero gradi è a quota 1.600 metri e oggi potrebbe farsi vedere pioggia mista a neve sulle vette del Gennargentu. E se ne vanno i sei gradi in più di temperatura rispetto alle medie stagionali, complice l’arrivo del maestrale moderato che, con le sue raffiche, contribuisce al netto calo delle temperature nell’Isola, in entrambi i valori.

Avvisaglie ieri sera, ma oggi potrebbe arrivare un po’ di pioggia sparsa nell’Isola. Il meteorologo Alessandro Gallo, di Meteo network, la prevede a carattere debole e intermittente su tutta la Sardegna, pur con qualche eccezione: in alcune zone le precipitazioni potranno essere, localmente, rovesci o temporali. Ma accadrà in aree che, rispetto alla superficie totale dell’Isola, saranno come singole “mattonelle”. Queste piogge, indica il meteorologo ex Aeronautica militare, sono attese soprattutto nel Nord Sardegna.

Ieri, ultimo giorno di temperature alte, il record delle massime è stato a Sinnai con 27,2 gradi. Ad Arzachena ce n’erano 27, a Cagliari 26, a Olbia 25,8: troppo alte, all’inizio di aprile. Ma oggi si torna alla normalità: le massime viaggeranno tra gli 8 e 12 gradi nel centro-nord dell’Isola, «mentre negli altri settori sono attesi tra i 14 e i 18 gradi», prevede Alessandro Gallo. Freddo di notte: fra tre e sei gradi di minima al nord, fra i 7 e i 12 sugli altri settori della nostra regione.

Domani questa parentesi di relativo maltempo tende a chiudersi. Sul Mediterraneo si affaccerà la star degli anticicloni, quello proveniente dalle Azzorre, che tradizionalmente porta l’estate o suoi surrogati. «Avremo tempo stabile e soleggiato con temperature minime e massime in aumento», avverte Gallo, «durante il fine settimana». Il meteorologo parla di 22-25 gradi con venti a regime di brezza e rinforzo pomeridiano. A lunga scadenza, con tutte le imprecisioni che ne possono derivare, i modelli matematici indicano l’alternarsi dei minimi atlantici veloci sul Mediterraneo, con gli impulsi di aria calda in risalita e scarse precipitazioni. Per ora, è solo una tendenza.

