«Il maestrale ha salvato  la produzione dei nostri orti» 

L’arrivo del maestrale è stato provvidenziale per la stagione orticola isilese. Dopo 15 giorni di temperature oltre i 40 gradi, gli operatori del settore cominciavano ad avere paura per il raccolto. Per affrontare la crisi che si stava palesando tutti hanno cominciando a prendere le giuste misure ed evitare che le piantine soffrissero ancora di più.

«Le alte temperature», ha detto Roberto Pirisi, 54 anni, «rischiavano di danneggiare le colture sia piccole sia grandi, il problema più grosso era la turnazione dell'acqua perché bisognava innaffiare appena possibile». Gli orticoltori hanno dovuto anche rivedere gli orari di lavoro per evitare le ore più calde. «Queste temperature», ha detto Francesco Steri, «hanno mandato in stress noi e le piante, in alcuni casi sono stati toccati sia i frutti che le foglie, entravamo a lavoro nelle ore più fresche, eppure persino alle 5 del mattino c’era caldo».

Ma il problema maggiore era sempre legato all’irrigazione, sia per la quantità di acqua che nelle zone più alte arrivava comunque in quantità minore, sia per la turnazione necessario per garantire a tutti di poter innaffiare. «Siamo passati», ha aggiunto Steri, «da una stagione piovosa ad una non siccitosa ma molto calda».

L’emergenza sembra dunque rientrata senza lasciare troppi danni. «Sono stati poco più di quindici giorni», ha aggiunto Alberto Piras, «abbiamo dovuto tamponare un po’ ma le temperature sono migliorate subito». (s. g.)

