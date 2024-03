Il maestrale fa volare i pannelli pubblicitari del Comune 

Il forte vento di maestrale ieri ha provocato il distacco di due supporti pubblicitari del Comune che erano stati installati su un muro in via Gramsci, davanti ai giardini pubblici, al centro di Guspini.

Si tratta di due pannelli in lamiera zincata di tre metri di altezza per un metro di larghezza, ognuno del peso di circa 150 Kg, sui quali vengono attaccati poster pubblicitari a pagamento. «Abbiamo sentito un forte rumore di lamiere – raccontano due automobilisti fermi al distributore di carburante che si trova dal lato opposto della strada –. Subito dopo abbiamo visto che le lamiere venivano trascinate dal vento in parte sul marciapiede ai limiti della carreggiata. Fortunatamente in quel momento non c’era nessun veicolo e nessuna persona a piedi».

I due pannelli successivamente sono stati appoggiati su un muro di recinzione nelle vicinanze e l’area è stata chiusa con il nastro bianco e rosso dal Comune per tenere lontani i pedoni. I panelli risultano marci ai bordi a causa della ruggine che con il tempo li ha consumati.

Sempre a causa del vento, fogliame e altro materiale proveniente dai giardini pubblici è stato trascinato in via Gramsci creando qualche disagio.

