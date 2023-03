Il maestrale fa danni in città 

Una decina di auto danneggiate, strade bloccate per ore, alberi sradicati e finiti sugli edifici, trenta interventi della Polizia Locale nel pomeriggio, danneggiata la nuova stazione delle Ferrovie dello Stato e disagi in tutto centro abitato di Olbia: è il bilancio dello giornata di maestrale nella città gallurese. Ma ieri è stata una giornata difficile in tutta la Gallura, con almeno trenta interventi dei Vigili del Fuoco, oltre che a Olbia, a Tempio, La Maddalena e Arzachena. Il dato positivo è che non sono stati segnalati danni alle persone. Unica situazione ad alto rischio, conclusa fortunatamente senza conseguenze, è quella che ha visto alcuni operai travolti da un pesante pannello nella nuova stazione Fs. Nessuno si è fatto male, mentre alcuni pannelli divelti dalla struttura di Rfi sono finiti sulle auto parcheggiate nelle vicinanze di via Vittorio Veneto.

Danni in pieno centro

A Olbia la furia del maestrale si è abbattuta in pieno centro. La Polizia locale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma, all'altezza della chiesa della Sacra Famiglia, per mettere in sicurezza l'area e il traffico, dopo lo schianto sulla carreggiata di un pesante eucaliptus. Interventi per la caduta di alberi e pali, sono stati effettuati a Pittulongu (via principale), via Veronese e a ridosso del parco urbano Fausto Noce. Il sindaco Settimo Nizzi ha disposto precauzionalmente la chiusura del parco sino alla mattina di domani. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza edifici, dopo la caduta di pannelli fotovoltaici. Dice il comandante della Polizia locale, Giovanni Mannoni: «Abbiamo avuto un picco di interventi nel pomeriggio, poi con il passare delle ore le raffiche di maestrale si sono attenuate. Purtroppo registriamo danni a diverse autovetture che sono stati colpite da rami o pannelli di metallo. Abbiamo lavorato con la associazioni di Protezione civile della città, alle quali abbiamo assegnato un settore del centro abitato». Un albero è caduto su un tratto di binario, causando disagi e problemi per i collegamenti ferroviari.

Cost spazzata dal vento

Ad Arzachena il Comune ha attivato il Centro operativo di Protezione civile. Il personale dei Vigili del fuoco e della Polizia Locale hanno chiuso via Diaz per la caduta di tegole. Sempre ad Arzachena sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza di immobili, sono caduti pali e la copertura di verande. A Tempio sono stati garantiti dai Vigili del fuoco numerosi interventi per la messa in sicurezza di condomini e strade. ll Centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate. Nel bollettino si legge: «Dalla mattinata del 10 marzo sono previsti venti fino a burrasca, con raffiche locali di tempesta da ovest/nord-ovest. Mareggiate lungo le coste settentrionali esposte, attenuazione dei fenomeni nella serata di sabato 11 marzo».