Il maestrale abbatte un albero che precipita sopra due auto 

Il maltempo provoca danni anche a Tortolì. Era atteso ed è arrivato: il forte vento di maestrale ha letteralmente spezzato un grosso ramo di un albero di mimosa che ieri mattina si è abbattuto su due auto parcheggiate in via San Gemiliano. Sul posto sono intervenuti due agenti della polizia municipale che hanno regolato il traffico mentre una squadra dei Vigili del fuoco ha rimosso il ramo e messo in sicurezza l'albero. In particolare, una delle auto di proprietà di un turista è stata particolarmente danneggiata. Parabrezza distrutto e un poco gradito ricordo dalle vacanze in Ogliastra. (f. me.)

