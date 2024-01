Il maestoso tempio per il beato Nicola è un’incompiuta 

Inviata

Gesturi. Non uno ma ben due templi nel nome del beato Nicola. Entrambi iniziati e mai finiti. A dire il vero, il primo è poca cosa rispetto al ciclopico progetto di onorare il frate cappuccino nato in questo angolo di Marmilla con un santuario maestoso rimasto impantanato in un contenzioso tra il Comune e il consorzio che vinse l’appalto milionario. Da allora sono trascorsi undici anni e quel che resta nella campagna di Santa Barbara è una monumentale incompiuta, un enorme edificio protetto da mura possenti, recinzioni piegate dalle bestie e dal maestrale e cumuli di lastre abbandonate nell’erba fresca.

La basilica

A questo si aggiunge il primo tentativo fallito di dare al paese un luogo sacro da battezzare nel nome del frate: una basilica mai completata da 300 posti a sedere che ora con i suoi blocchetti arancioni contrasta sul verde dell’altopiano della Giara che si allarga alle sue spalle. Tutto qui, nel raggio di pochi metri intorno alla chiesa romanica dedicata a Santa Barbara che dà il nome all’intera area. «Non è questo il santuario», urla prima dell’ora di pranzo una donna vestita da casa oltre il cancello del cortile dall’altra parte dello sterrato. «Non è questo! Il santuario è in fondo alla strada. Questo lo hanno fatto prima, ma si sono sbagliati, l’hanno lasciato così». Il sogno della basilica all’alba del nuovo millennio è stato accantonato nel nome di un’impresa ancora più grande e più bella. Nel 2004 un privato vendette al Comune sei ettari di terreno per un progetto allora stimato in quattro miliardi di lire che prevedeva una chiesa larga venti metri, lunga quaranta e alta undici e uno spazio coperto di 800 metri quadrati. A questo si aggiunse il desiderio di costruire un convento di cappuccini che qui avrebbero ripercorso le orme di fra Silenzio.

La causa

Nel 2011, erano i tempi del sindaco Gianluca Sedda, il Comune beneficiò di un finanziamento della Regione da 3 milioni e 120mila euro: finalmente il sogno sembrò diventare realtà. Il contratto d’appalto con Cfc, consorzio fra costruttori, venne firmato il 6 settembre del 2013. Da allora ebbe inizio una vera chimera. Una storia infinita di contestazioni, proroghe, sopralluoghi e collaudi mancati. Un atto del Comune del 2017, dopo la firma della prima transazione con l’impresa, riassume così l’ultimo progetto: un santuario suddiviso in due corpi – la chiesa da 450 posti a sedere dotata di sei confessionali e la cappella con altri 78 posti a sedere – entrambi pavimentati con marmo di Carrara; il convento, sul retro del santuario, sarebbe stato dotato di zona giorno con refettorio, cucina, biblioteca, sala comune, parlatorio, otto camere, lavanderia e stenditoio. Nel parco poi, tra le altre piante, avrebbero trovato posto «sei olivastri monumentali». Invece il cantiere è deserto da anni e l’ultimo atto ufficiale porta la firma di un giudice. È la proposta di conciliazione avanzata dal tribunale di Cagliari nella primavera scorsa: 375mila euro che il Comune avrebbe dovuto versare al consorzio Cfc (che poi avrebbe provveduto a pagare l’impresa Puggioni di Irgoli esecutrice dei lavori), un accordo per chiudere la pratica e provare, forse, a ricominciare daccapo. Nell’attesa che si trovi una via d’uscita, la domanda in paese è: cosa sarà del santuario? I frati torneranno a predicare per le mille anime di Gesturi? Perché nel frattempo i cappuccini sono andati via. Di più: non è chiaro se la Diocesi di Ales-Terralba sia ancora disposta a benedire l’opera e, ancor meno, se abbia intenzione di gestirla.

Il Comune

«Abbiamo chiesto del tempo per valutare la proposta del giudice ma anche la sostenibilità economica dell’opera – dice il sindaco Emilio Serra – visto è rimasta più o meno la metà dei fondi disponibili. Non escludiamo che la struttura cambi destinazione». Tra le ipotesi c’è quella di una rsa. Dall’altra parte il predecessore Ediberto Cocco incalza: «Da sindaco non ho voluto avviare un nuovo bando prima che le vecchie questioni fossero risolte. Ma a questo punto, credo sia utile capire se il progetto abbia ancora il consenso della Curia o no».

