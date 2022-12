Il “made in Sardinia” vola nel 2022 

La buone notizie per la nostra Isola non sono però finite. Ottimi risultati di vendita nei mercati stranieri sono stati ottenuti infatti anche dal settore tessile e dell’abbigliamento, in crescita dell’11,1%, nonché dell’industria alimentare (+8,2%).

Petrolio e derivati, soprattutto. Ma non solo. L’export sardo secondo l’ultimo report dell’Istat nei primi nove mesi del 2022 registra un boom incredibile, cerca di mettersi alle spalle la crisi pandemica, ma si appresta a schivare i colpi di quella non meno pesante del caro energia. I prodotti dell’Isola che da gennaio a settembre di quest’anno hanno solcato il Tirreno per essere venduti all’estero sono cresciuti in valore di quasi il 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato straordinario, secondo in percentuale solo a quello delle Marche (+89,4%), figlio del raddoppio delle vendite del greggio (+99,9%), raffinato soprattutto nel Sud Sardegna, da sempre uno dei prodotti di punta del nostro export, nel 2022 tornato a livelli “normali” dopo il crollo nei mesi di picco della pandemia, quando trasporti e spostamenti erano starti ridotti al minimo.

Petrolio e derivati, soprattutto. Ma non solo. L’export sardo secondo l’ultimo report dell’Istat nei primi nove mesi del 2022 registra un boom incredibile, cerca di mettersi alle spalle la crisi pandemica, ma si appresta a schivare i colpi di quella non meno pesante del caro energia. I prodotti dell’Isola che da gennaio a settembre di quest’anno hanno solcato il Tirreno per essere venduti all’estero sono cresciuti in valore di quasi il 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato straordinario, secondo in percentuale solo a quello delle Marche (+89,4%), figlio del raddoppio delle vendite del greggio (+99,9%), raffinato soprattutto nel Sud Sardegna, da sempre uno dei prodotti di punta del nostro export, nel 2022 tornato a livelli “normali” dopo il crollo nei mesi di picco della pandemia, quando trasporti e spostamenti erano starti ridotti al minimo.

I numeri

Ma a crescere, e di molto, sono stati anche altri settori sull’onda della riapertura dei mercati post-pandemia, tra cui spicca quello minerario e di estrazione da cave (+140,1%), evidentemente ancora più che sano nonostante la crisi dei siti sulcitani e di quelli del nord-est. Senza contare la decisa crescita della manifattura “made in Sardinia”, il cui fatturato ha fatto segnare un balzo del 76,1% nei nove mesi finiti sotto la lente dell’Istat.

La buone notizie per la nostra Isola non sono però finite. Ottimi risultati di vendita nei mercati stranieri sono stati ottenuti infatti anche dal settore tessile e dell’abbigliamento, in crescita dell’11,1%, nonché dell’industria alimentare (+8,2%).

Nel resto d’Italia i contributi maggiori alla crescita dell’export derivano dall’aumento delle vendite della Lombardia verso Germania (+24,1%), Stati Uniti (+37,5%), Svizzera (+33,2%) e Spagna (+28,4%), delle Marche verso il Belgio (+391,0%) e dell’Emilia-Romagna verso gli Stati Uniti (+44,8%).

Il calo

Ma non ci sono solo festeggiamenti ad accogliere il report Istat. In Sardegna a chiudere i primi tre trimestri del 2022 in netta flessione è stata l’agricoltura, la pesca e il settore della silvicoltura (fiori, piante, etc ) con un bilancio in calo del 25,6% sui 9 mesi dello scorso anno.

«Quello riguardante l’agricoltura è dato generalizzato causato ancora dagli effetti del Covid e soprattutto dall’incertezza della guerra che invece ha accresciuto i consumi interni», ha spiegato Luca Saba, direttore regionale della Coldiretti.

L’idea di base è infatti che l’impennata dei prezzi dei carburanti, e conseguentemente anche quelli dei trasporti, abbiano reso i prodotti provenienti dalla Sardegna non più competitivi come una volta. Una parabola discendente che potrebbe quindi cambiare rotta solo con il ribasso dei costi logistici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata