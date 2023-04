Il “Made in Sardinia” sale in cattedra  

“Una Sardegna al di là del mare”. Con questa frase l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa porta avanti il suo progetto per la promozione dell’Isola. E in questi mesi la Sardegna è stata protagonista di tanti eventi al di là del mare: fiere, esposizioni e momenti di incontro. Stavolta il viaggio ha fatto tappa in una regione che invece il mare non ce l’ha, l’Umbria: l’Isola è stata infatti al centro del festival “In Italy”, una due giorni organizzata dal corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità (Mico) dell’Università per Stranieri di Perugia.

Obiettivi

«È un’iniziativa» - spiega il presidente del Mico, Luigi Mundula - «per valorizzare il territorio facendo rete. E in questo caso abbiamo pensato che il modo migliore fosse quello di costruire un gemellaggio regionale, con ogni anno regioni diverse. In questo caso abbiamo voluto iniziare con la Sardegna e portare in Umbria i sapori e i saperi dell’Isola, per fare poi altrettanto in autunno, portando gli stessi sapori e saperi umbri in Sardegna».

Gioielli in tavola

Quattro i prodotti d’eccellenza oggetto del dibattito tra esperti e, anche, di assaggio: zafferano, olio, pecorino e carciofo spinoso. «Con oltre 1.800 chilometri di coste e 24mila chilometri quadrati di territorio montuoso e pianeggiante, la Sardegna ha sicuramente nell’interno la propria maggior vocazione enogastronomica» - ha dichiarato in apertura dei lavori Andrea Cocco, capo di Gabinetto dell’assessorato al Turismo della Regione Sardegna. «L’interno è uno scrigno, un forziere di alimenti, di cibi e di tradizioni millenarie nella lavorazione di prodotti primari. Come ad esempio i nostri formaggi, quando parliamo di pecorino, e il nostro olio, quando parliamo di eccellenze».