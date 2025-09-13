Il made in Sardinia conquista la Francia, export da record 

Terzo settore industriale della Sardegna, con il segmento della cantieristica, tra produzione e refit, che vale 123 milioni e un fatturato aggregato di 644 milioni di euro. Questi i numeri con cui Cipnes Gallura e Regione Sardegna sono sbarcati al Cannes Yachting Festival 2025 - evento nautico internazionale da oltre 650 espositori - puntando dritto verso l’obiettivo: favorire e internazionalizzare la nautica sarda. Il piano strategico di promozione delle filiere produttive della blue economy, finanziato dalla Regione con l’assessorato alla Programmazione e la partecipazione dell’assessorato all’Industria (e attuato dal Cipnes) approda in Costa Azzurra con successo; tra le statistiche elaborate del centro studi del Consorzio industriale gallurese emerge il dato record dell’export verso la Francia, passato da meno di 1 milione di euro nel 2022 a oltre 12 milioni nel 2024, segnando un risultato che conferma la competitività delle aziende sarde nel panorama internazionale.

I progetti

Innovazione e transizione ecologica, durante la conferenza stampa al salone nautico di Cannes focus anche sulla produzione del bio-metanolo, carburante ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti, green e sicuro. Un progetto, unico nel panorama internazionale (nato dalla collaborazione tra Cipnes, Comune di Olbia, Politecnico di Milano e Sanlorenzo yacht, uno dei principali gruppi mondiali nella costruzione di yacht di lusso) possibile grazie al biodigestore in costruzione, in grado di produrre il bio-metanolo, e, di conseguenza, energia pulita per l'industria nautica. «La Sardegna è una destinazione di turismo nautico di lusso –ha affermato Livio Fideli , presidente del Cipnes - ma anche una terra che sta diventando protagonista della produzione e del refit internazionale. Cannes è la vetrina perfetta per raccontare questa trasformazione». Una visione ripercorsa anche dal video di un giovane creator sardo, proiettato nello stand di Regione e Cipnes e che ha suscitato interesse così come la rivista “Amare”. Vicinanza e impegno per favorire l’export, Fideli ha, inoltre, fatto visita ai principali operatori dei distretti nautici sardi, alla Rete dei Porti, e ai tre principali produttori mondiali di superyacht.

