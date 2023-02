Il macabro film della morte di Sardu 

Fabrizio Congiu, dopo aver aggredito con un oggetto Venerato Sardu nella sua abitazione, si è aggirato in varie stanze, avvicinandosi senza riconoscerla a una delle telecamere presenti nella casa e facendosi così inquadrare il viso. È rimasto per 35 minuti nell’appartamento, rovistando dappertutto. Non solo. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, il mendicante 52enne si sarebbe accorto che l’anziano proprietario della palazzina di via Ogliastra 21 era ancora vivo dopo la prima aggressione: si sarebbe avvicinato colpendolo ancora con un martello. E che Sardu avesse paura lo confermano le telecamere di sorveglianza presenti nella facciata dell’edificio, all’ingresso della sua abitazione e soprattutto all’interno. Spunta poi una denuncia presentata dalla vittima ai carabinieri nell’ottobre del 2021: il 75enne (assistito da Stefano Piras) aveva subito un furto in casa e un testimone aveva visto proprio Congiu andare via dall’appartamento. Le telecamere interne avevano ripreso, come messo nero su bianco nella querela, il mendicante in azione confermando i sospetti.

In carcere

Nell’interrogatorio di lunedì mattina, Congiu (difeso dall’avvocato Stefano Pisano) si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice Giuseppe Pintori ha confermato la custodia cautelare in carcere. I carabinieri del nucleo investigativo provinciale e della compagnia di Cagliari, nelle indagini coordinate dal pm Andrea Massidda, hanno raccolto elementi inequivocabili grazie alle immagini di una telecamera presente nella stanza da letto della vittima. Il mendicante 52enne, che viveva al terzo piano della stessa palazzina in una stanza presa in affitto nell’aprile 2021, viene inquadrato in modo chiaro perché si inchina proprio davanti alla telecamera. E ha un passo claudicante. Il giudice, nell’ordinanza, evidenzia che la custodia cautelare in carcere è l’unica adeguata «per il pericolo di reiterazione del reato», per i precedenti a carico di Congiu (una rapina) e poiché il mendicante «non ha un’occupazione, è dedito all’ozio, con solo il reddito di cittadinanza».

Il film

Quando la figlia di Vincenzo Sardu, Isabel, venerdì ha scoperto il corpo senza vita del padre, si è capito subito di trovarsi davanti a un omicidio. La vittima era in un lago di sangue, con ferite in tutto il corpo, soprattutto alla testa. Le prime informazioni su una recente lite con un inquilino (non Congiu) hanno portato a sospettare di un uomo che qualche settimana prima aveva aggredito Sardu con una bottiglia: sono però emersi elementi che hanno escluso ogni possibile sua responsabilità. Intanto le immagini delle telecamere hanno permesso di risalire a Congiu. Il mendicante entra in casa della vittima alle 16.05 di venerdì, rimanendoci fino alle 16.40. L'anziano dopo essersi alzato dal letto, non viene più ripreso dalla telecamere presente nella stanza (il suo corpo verrà ritrovato nella cucina). Intanto l’indagato per l’omicidio si aggira nell'abitazione, inquadrato con in mano un martello. Più volte entra nella camera da letto per sistemare nello zaino qualcosa. Chiude le alette delle persiane e utilizza degli stracci per toccare cassetti e armadi. Apre di tutto e controlla anche sotto il materasso. Il tutto agendo nella penombra, facendosi luce con la torcia dello smartphone. Prima di andare via, pulisce con un fazzoletto, diverse superfici. Dunque l’omicidio sarebbe stato commesso per una rapina. Ma Congiu sarebbe stato spinto anche dal fatto che, dopo la visita dell’ufficiale giudiziario di tre giorni prima, avrebbe dovuto lasciare la stanza perché sfrattato (non pagava l’affitto da quasi un anno) proprio da Sardu.