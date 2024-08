Il MaC Lula volge il suo sguardo alla Cina 

L’arte è da sempre un crocevia di incontri, più o meno casuali, il cui scopo è quello di far conoscere la bellezza al mondo poiché, come diceva Aristotele, la bellezza è la migliore lettera di raccomandazione. Il MaC Lula, raffinato museo di arte contemporanea diffusa, ha eletto questo pensiero a filosofia costante. Da che è nato (luglio 2022), il suo percorso nella promozione dell'arte sembra inarrestabile così come la sua azione nel far incontrare artisti provenienti da più parti del mondo. In questa atmosfera nasce il progetto “Uno sguardo sulla Cina”. Il racconto, attraverso l'arte, di un paese vasto quanto un continente, che cambia e si trasforma a una velocità straordinaria lasciandosi alle spalle la fondazione della Repubblica Popolare per approdare alla nuova Cina di oggi.

Un’esposizione che, passando per la litografia di Mao Zedong di Andy Warhol datata anni ’80, arriva alle moderne e iconiche tele di Zhang Hongbo, un artista asiatico moderno e contemporaneo e insieme alle opere di Yin Kun e JI LEI trasportano il visitatore in quella che ormai nel panorama artistico mondiale è considerata la nuova frontiera dell'arte. Già, perché il repentino sviluppo e la vertiginosa crescita economica di questo paese, in qualche modo riguarda il mondo intero. Un tempo Continente lontanissimo, patria dell'ultimo imperatore, il Figlio del Cielo e dello straordinario esercito di terracotta, oggi potenza mondiale, il cui sviluppo economico è stato fra i più rapidi del mondo moderno. La mostra al MaC Lula riporta, attraverso l'arte, la cronaca di queste straordinarie e inarrestabili trasformazioni, all'interno delle quali vi sono certo delle contraddizioni. Uno sguardo sulla Cina con un salto geografico non indifferente, dal cuore della Sardegna più autentica al Regno del Dragone, fino ai mutamenti politici, sociali e economici che, attraverso la rivoluzione e la nascita della Repubblica Popolare, introduce le nuove riforme e conduce la società del cosiddetto “Paese di mezzo” l'antico Catai delle cronache di Marco Polo, alla modernità dei giorni nostri. Un viaggi attraverso l'arte che coglie nelle opere degli artisti in esposizione permanente, le contraddizioni ma anche le conseguenze di questi mutamenti repentini.

