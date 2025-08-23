Il Mab verso il record di presenze 

Il Mab, museo archeologico Ferruccio Barreca, e più in generale il parco archeologico di Sant’Antioco verso un altro importante risultato dopo quello registrato negli anni precedenti. Fino al 2024 infatti è stata registrata un’affluenza in crescita che ha superato quota 100mila. Per l’anno in corso si registra la tendenza positiva che è costituita non solo da un turismo culturale in crescita, ma anche da scolaresche provenienti non solo dalla Sardegna. «La nostra istituzione museale in questi anni si è distinta per vivacità - ha detto il sindaco Ignazio Locci - grazie alle ingenti risorse investite, lo abbiamo fatto diventare un luogo dinamico dove scienza, reperti archeologici, tecnologia e gioco convivono e si fondono assieme. Questo grande lavoro ha fatto aumentare l’interesse non solo degli studiosi e degli appassionati ma anche dei tantissimi visitatori che si immergono in un mare di cultura, e questo, a Sant’Antioco, si può fare in tutti i sensi». Il parco archeologico, oltre all’importante vetrina rappresentata dal Mab, offre la possibilità di visita al museo etnografico, al Tofet e alla necropoli.

