Il M5S si allea con il centrodestra? 

Il Movimento Cinque stelle correrà con la coalizione di centrodestra che si sta formando per le prossime comunali. L’annunciata candidatura alle prossime amministrative di Giuseppe Pes ha fatto rompere gli indugi e, fungendo da catalizzatore, ha stimolato la formazione della coalizione che si contrapporrà a quella guidata dal sindaco Mauro Usai.

Le indiscrezioni

Dopo aver ufficialmente negato la possibilità di un avvicinamento al Pd di Usai, il capogruppo dei pentastellati, Federico Garau, non smentisce i rumors che lo vedrebbero in sintonia con l’attuale direttore della struttura di Cardiologia della Asl Sulcis ed interpellato sulla questione dichiara: «Chiunque decida di mettersi a disposizione del proprio territorio, compie un’opera meritoria a prescindere dai colori partitici. Il progetto civico è un segnale di come, senza distinzioni politiche, le persone vogliano lavorare solo per il territorio e per il bene della città. Come gruppo politico stiamo attualmente lavorando al programma da offrire ai cittadini».

Ad appoggiare senza indugi gli intenti di Pes, la capogruppo dei Riformatori Valentina Pistis che, nelle comunali del 2018, si giocò la carica di primo cittadino al ballottaggio: «Accogliamo con piacere le dichiarazioni e la disponibilità del dottor Pes. - dichiara Pistis - Siamo convinti che unendo le forze sarà possibile ottenere ottimi risultati. La città attende di cambiare passo e noi siamo al lavoro affinché questo possa accadere il prima possibile».

Sulla stessa scia il consigliere di minoranza di FI Simone Saiu, che intende far parte del proposito avanzato dal cardiologo: «Non basta essere anagraficamente giovani per candidarsi alla guida della città. - spiega - Occorre una persona come Giuseppe Pes, competente, con una visione “territoriale” e che sappia unire tutte le forze che vogliono un cambiamento reale. Per questo sarà al suo fianco con una lista civica».