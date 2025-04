Il M5S sardo fa festa: «Meno disoccupazione e una sanità migliore» 

Il Movimento Cinque Stelle celebra a Nuoro, la città di Alessandra Todde, la sua prima festa sarda. Un appuntamento dove la geografia si è fusa in qualche modo con l’iconoclastia politica per arrivare a raccontare «il riscatto di una piccola città di provincia», ma anche di un’intera regione. «Quando abbiamo vinto le Regionali, posto che ci ha voluto più di un mese per proclamarci, è stata una scommessa contro – ha detto la governatrice -. Erano tutti convinti che avremmo perso le elezioni, invece siamo qua. Stiamo lavorando e ottenendo dei grandissimi risultati». Da Roma, in video collegamento, Giuseppe Conte ha (ri)cucito addosso al movimento l’abito del pacifismo, cavalcando in qualche modo quel vuoto a sinistra lasciato dal Pd, schierato almeno in parte con il Piano Ue di riarmo targato von der Leyen (anche se coi dazi di Trump il tema ha perso centralità).

La presidente

Per i Cinque Stelle, la tappa barbaricina è stata anche l’occasione per rilanciare tutta una serie di sfide politiche. Dentro e fuori Nuoro. Dentro e fuori l’Isola. «Il lavoro fatto finora è enorme, gigantesco – ha proseguito Todde -. Ma noi non siamo per le facili promesse. Noi abbiamo stretto un patto onesto con le persone, dicendo loro che ci vuole tempo per il cambiamento». Quindi la sottolineatura: «Una delle cose che abbiamo scoperto in questi mesi faticosissimi di governo è che il cambiamento disturba». Perché «va a toccare interessi che sono radicati. E quando questi centri di interesse vedono toccare il loro equilibrio, reagiscono. Anche malamente. La cosa di cui sono più orgogliosa sono proprio gli attacchi che riceviamo quotidianamente. Vuol dire che stiamo facendo bene, siamo un granellino nell’ingranaggio». Il deputato Emilio Fenu ha parlato da candidato sindaco («L’Einstein telescope è una grande occasione»); Roberto Fico da aspirante governatore in Campania. I lavori li ha moderati il senatore Ettore Licheri che del M5S sardo è il coordinatore. «Le democrazie – ha detto – sono in crisi, si sta scivolando verso l’autocrazia elettiva. Ma chi arriva al potere, per il solo fatto di aver vinto si sente sopra la legge».

La linea nazionale

Conte ha ripetuto in parte il mantra di Roma: «Il modello dell’Ue, che prevedeva investimenti massicci in sanità e istruzione, viene stravolto in favore del riarmo. Serve una svolta, noi dobbiamo batterci per cambiare. Il 5 aprile è uno spartiacque, continuiamo tutti insieme. Forza Sardegna». Conte ha fatto un passaggio anche sul rating dell’Italia promosso da Standard and Poor’s: «Avevamo capito da tempo che Meloni era la beniamina dei poteri forti transnazionali, tutti proiettati verso investimenti militari. Non ha mai scontentato le banche». E sul decreto sicurezza: «È un brutto segnale. Il Governo si sta precostituendo strumenti di repressione, avendo compreso il malcontento che sta creando ai cittadini con caro-vita e difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie».

Lavoro e sanità

Desirè Manca, l’assessora regionale al Lavoro, ha aspettato la festa di Nuoro per fare un annuncio: «Da quando siamo alla guida di questa Regione, abbiamo 14.400 occupati in più rispetto agli anni precedenti. Il tasso dei senza lavoro scende dal 10,2% all'8,7, prima volta nella storia dell'autonomia sarda». A Nuoro ha parlato di «un anno di buon governo» il titolare della Sanità, Armando Bartolazzi, entrato nel merito della riforma: «La legge di riordino nasce per far ripartire la sanità in Sardegna, non per commissariare i direttori generali delle Asl». L’assessore ha illustrato i diversi punti del testo, con una sottolineatura: «Non occorre avere tutti i reparti in tutti gli ospedali, bisogna invece potenziare le specificità nei territori creando poli di eccellenza».

Gli altri interventi

A Nuoro c’era pure l’eurodeputato Giuseppe Antoci, che ha tuonato contro il Governo, in particolare sulla riforma Nordio. «La separazione delle carriere c’è già. L’Alta Corte che si sono inventati e sulla quale ho in corso un’interrogazione parlamentare, è un atto intimidatorio per la magistratura. Ma noi non permetteremo che venga ridotta a una vassalla dei politici». Fico è tornato sulla «contrapposizione tra democrazie e autocrazie. Pensiamo a Elon Musk – ha sottolineato -: è l’uomo più ricco del mondo, in quanto detentore di un certo tipo di tecnologia che alimenta anche le democrazie, solo che quella potenza digitale è delegata a un privato. Noi possiamo cambiare la prospettiva, anche attraverso l’Europa che può facilitare l’unità tra Paesi. Ma non con questa commissione in carica, che svolge tutt’altro ruolo (a Bruxelles il M5S non sostiene von der Leyen).

RIPRODUZIONE RISERVATA