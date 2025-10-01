Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina 

Il Movimento Cinquestelle ha vissuto tempi migliori. Nelle Marche ha ottenuto appena il 5,8% e alle provinciali sarde – complice un sistema di voto che premiava gli accordi tra amministratori, e quelli pentastellati non sono tanti – i consiglieri eletti sono pochissimi. Tutto questo non aiuta la causa del Campo largo e in particolare - anche in Sardegna -quella legata all’influenza del M5S all’interno della coalizione. Al contrario, l’altra faccia del centrosinistra – il Pd – esce rafforzato, confermando «la sua posizione viva e radicata in tutta l’Isola».

Equilibri

Nelle ultime settimane la presidente della Regione Alessandra Todde ha lasciato intendere di non sentire la necessità di una verifica di Giunta. Il partito della presidente governa la Sanità e il Lavoro, mentre in quota governatrice sono gli assessori a Enti locali e Urbanistica e ai Trasporti. Il Pd occupa invece le caselle del Bilancio, dell’Ambiente e dell’Industria, oltre alla vicepresidenza. I dem non hanno mai nascosto di ambire a un quarto assessorato. Ma il punto non è questo. In apparenza gli equilibri possono anche rimanere intatti. Tuttavia, adesso più di prima Todde dovrà ascoltare suggerimenti che le sono arrivati prima da Piero Comandini, quando era ancora sgretario del Pd, e poi dal suo successore Silvio Lai. Dal primo era partita una richiesta di cambio di passo della Giunta, colpevole di aver raggiunto «risultati al di sotto delle aspettative». «Dobbiamo essere un’alleanza politica. No alle personalizzazioni, è ora che si passi a ragionare sul noi». Sulla sanità, in particolare, «quello che abbiamo fatto non è una riforma, ma solo nomine di commissari». Lai, nel suo intervento di insediamento aveva rilanciato: «Dobbiamo sostenere questa Giunta con lealtà e coraggio, ma senza compiacere». Quanto alla sanità, e in particolare alla nomina dei dg delle aziende sanitarie, «il Pd non può sottrarsi dal confronto con la Giunta e con la governatrice, per fare proposte sia sotto il profilo del gruppo dirigente che del contenuto del lavoro da svolgere».

Confronto rinviato

Ieri il segretario Dem si è confrontato con il gruppo in Consiglio regionale, «sull’organizzazione del partito, sui temi istituzionali e sul programma di governo». Rinviato alla settimana prossima, invece, il vertice programmato con Todde. Questa settimana, intanto, potrebbero tenersi bilaterali tra lo stesso Lai e i segretari delle altre forze del Campo largo. Todde, dal canto suo, è chiamata a dare risposte anche alle forze più piccole. Resta da sciogliere, infatti, il nodo dell’Agricoltura: da tempo i Progressisti non si sentono rappresentati da Gianfranco Satta e vorrebbero poter proporre un altro nome, non necessariamente per l’Agricoltura. La presidente sa di doversi occupare del problema e forse lo farà entro l’anno.

Discussione interna

Intanto, come è successo nel Pd, anche per il Movimento Cinquestelle si avvicina un nuovo corso. Dopo che gli iscritti avranno ridato la fiducia a Giuseppe Conte, contestualmente saranno rinnovati anche tutti i coordinamenti regionali, compreso quello dell’Isola. La discussione interna al partito è in corso e una sintesi ancora non c’è, ma le indiscrezioni portano a ipotizzare che l’attuale coordinatore, il senatore Ettore Licheri, non sarà riconfermato. Al posto suo potrebbe arrivare la collega senatrice Sabrina Licheri, oppure il consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio Alessandro Solinas. Sullo sfondo, cresce l’attesa per il pronunciamento della Corte Costituzionale sul caso decadenza. L'udienza si è tenuta lo scorso giovedì. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA