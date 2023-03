Il M5S: «Il nostro candidato è Pes» 

Le riserve sono state sciolte nella giornata di ieri tramite un comunicato dove i tre si dichiarano contenti e convinti della scelta di far parte di un progetto civico che ritengono: «Sia la dimostrazione di come si possa fare politica pensando in primis ai programmi, al bene della città e dei suoi abitanti. Abbiamo costruito la nostra lista dei candidati, composta dai nostri attivisti storici e da componenti della società civile».

I consiglieri comunali del gruppo M5S parteciperanno con una lista civica alla competizione delle prossime elezioni amministrative, entrando a far parte della coalizione del progetto civico capitanato dal candidato sindaco Giuseppe Pes.

L’annuncio

Ad ufficializzare quelle che da qualche settimana erano solo delle indiscrezioni, sono gli stessi consiglieri comunali Federico Garau, Francesca Tronci e Bruna Moi, che con un comunicato congiunto rivelano: «Siamo pronti per questa battaglia che ci vedrà sicuramente protagonisti».

Le riserve sono state sciolte nella giornata di ieri tramite un comunicato dove i tre si dichiarano contenti e convinti della scelta di far parte di un progetto civico che ritengono: «Sia la dimostrazione di come si possa fare politica pensando in primis ai programmi, al bene della città e dei suoi abitanti. Abbiamo costruito la nostra lista dei candidati, composta dai nostri attivisti storici e da componenti della società civile».

Niente simboli

Garau, Tronci e Mocci faranno dunque parte di un progetto la cui coalizione fin dal principio ha imposto l’accantonamento dei simboli partitici, una dinamica che ha poi portato anche al mancato accordo fra FdI (che scenderà in campo con una propria lista e un proprio candidato) e Pes. Per poter concorrere in una visione unitaria sarà necessario spogliarsi degli stemmi e sposare l’idea di partecipare con le solo liste civiche: «Giuseppe Pes è la persona giusta per guidare la città d’Iglesias con serietà e autorevolezza - motivano i consiglieri - Siamo pronti a supportarlo mettendo a disposizione della nostra città le competenze maturate in questi ultimi cinque anni di consiliatura».

Sulle idee del nuovo programma che accompagnerà la coalizione in vista dell’esito delle urne previsto per la fine del prossimo maggio, i tre spiegano: «La nostra sarà una città aperta a tutti e non ai favoritismi dei soliti noti, così come ci ha abituato l’amministrazione uscente. Una città che faccia sentire a casa ogni singolo abitante d’Iglesias, una città che possa sostenere i nostri giovani, gli sportivi e i portatori di interesse che tramite le loro idee, permettono di dare lustro alla nostra cittadina».Programmi che promettono d’interessare anche i settori commerciali e turistici: «Saremo vicino alle associazioni, ai veri promotori di attività turistiche. - spiegano Garau, Tronci e Mocci - Iglesias sarà una città in grado di investire seriamente sul turismo e sui grandi eventi. Occorre un deciso rilancio del commercio cittadino con dei progetti che consentano di valorizzare al meglio le attività locali».

Idea Sardegna

Resta intanto incerta la posizione della formazione “Idea Sardegna”: nella mattinata di ieri, con un comunicato, annunciava la discesa in campo alle comunali con una lista civica, salvo poi smentire lo stesso con una nota pervenuta in serata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata