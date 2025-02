Il M5S graffia il Pd: «Allearvi con noi? Prima fate pulizia» 

Sempre inchiodato dai sondaggi al ruolo di junior partner del Pd, il M5S non perde l’occasione di punzecchiarlo sulla questione morale. E così il caso del tesoriere dem campano Nicola Salvati, arrestato in un’inchiesta sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, diventa occasione per un avvertimento. «Per qualsiasi percorso di alleanza, nazionale o territoriale, ci vuole la massima intransigenza - dice il capogruppo alla Camera del Movimento, Riccardo Ricciardi - Ci auguriamo che chi vuole sottoscrivere un accordo con i Cinque stelle faccia pulizia totale in casa propria». E i dem non apprezzano: «In realtà - ha fatto notare la capogruppo alla Camera del Pd, Chiara Braga - la persona interessata è stata subito sospesa dal Pd, dal suo ruolo di tesoriere». Ma in serata il presidente del M5S Giuseppe Conte ribadisce: «Per noi l’etica pubblica è fondamentale».

«Non ci pizzichiamo»

D’altronde l’indagine si occupa di una terra, la Campania, che è campo minato sia dentro il Pd sia per l’alleanza col M5S. In autunno ci sarà il voto, ed è già iniziato il braccio di ferro: il governatore uscente, Vincenzo De Luca, vorrebbe il terzo mandato, mentre la segretaria Pd Elly Schlein è contraria. Nell’ottica di un cambio e di un’alleanza progressista, il candidato potrebbe essere un esponente del M5S come l’ex presidente della Camera Roberto Fico o il vicepresidente della Camera Sergio Costa. Intanto l’eurodeputato campano Sandro Ruotolo, della segreteria Pd, precisa: «A Ricciardi dico: noi siamo i primi a sospendere chi è accusato, ma i problemi ce le hanno anche le giunte a guida M5S e Pd come quelle di centrodestra e civiche. La mafia sta dove c’è il potere, dobbiamo avere occhi apertissimi. È inutile che ci pizzichiamo». Il tesoriere del Pd campano è stato sostituito da quello del Pd nazionale, Michele Fina. Che sposta la polemica sul centrodestra: « giusto il caso di osservare che una ministra della Repubblica, rinviata a giudizio per falso in bilancio e sotto indagine per truffa ai danni dello Stato, siede ancora tranquillamente al suo posto, dichiarandosi per altro disinteressata alle opinioni del proprio partito». E da Conte arriva un’apertura a metà: «Lavoriamo per costruire un progetto politico forte alternativo a questa destra. Il tema è che la mia comunità non ha detto: “Lasciati fagocitare dal Pd, perché sennò non si vince”. Ha detto che si può andare in alleanza ma solo con un progetto chiaro, con obiettivi ben condivisi». E torna la domanda. Unirsi prima o dopo il voto? «Questo lo valuteremo. A noi adesso interessa continuare a dimostrare l’incapacità di questo governo».

RIPRODUZIONE RISERVATA