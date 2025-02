Il lutto cittadino di Olbia e Arzachena seguito dalla Regione 

È stata la prima città ad accoglierlo, nel 1960, sbarcato all'Isola Bianca da Civitavecchia, quella in cui è stato firmato l'atto costitutivo del Consorzio Costa Smeralda e il primo Comune a conferirgli la cittadinanza onoraria, nel 1962. Bandiere a mezz'asta, Olbia saluta il Principe con due giorni di lutto cittadino che il sindaco, Settimo Nizzi, ha proclamato ieri: «La salutiamo con rispetto e dolore, sua Altezza, con la promessa di onorare la sua memoria facendo tesoro dei suoi preziosi insegnamenti», ha detto il primo cittadino che nel 2004 ha confermato il riconoscimento onorifico «a sigillo di quanto amore abbiamo sentito e sentiamo per la sua persona che ha sempre dimostrato grande affetto e passione verso la nostra comunità, la nostra terra, il nostro mare e il nostro cielo». Lutto cittadino anche ad Arzachena nel giorno dei funerali del Principe che «ha fatto la storia del nostro paese, che ha creduto nel potenziale della nostra costa e che ha saputo valorizzarla con eleganza e lungimiranza, portando benessere e opportunità e proiettando Arzachena e la Sardegna sul palcoscenico internazionale». In serata la presidente della Regione Alessandra Todde ha annunciato che oggi la Giunta decreterà anche il lutto regionale. «Karim Aga Khan – ha scritto – ha creato un insediamento urbano con caratteristiche che rispettano ed esaltano l’ambiente naturale».

In Gallura i ricordi si susseguono: «Come dipendenti dell'aeroporto di Olbia rendiamo omaggio a un grande uomo capace di guardare oltre il suo tempo, che ha inciso profondamente sullo sviluppo del nostro territorio». Karim Aga Khan ha creato un intero sistema economico intuendo anche l'importanza della formazione. «La comunità dell’Ipsar Arzachena - Costa Smeralda gli sarà sempre profondamente riconoscente per il ruolo fondamentale che la sua figura ha rappresentato nella formazione di migliaia di giovani sardi che sono passati nella nostra scuola», ha detto il dirigente scolastico, Antonello Pannella, che ha intenzione di intitolargli la sala congressi della scuola.

