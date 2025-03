Il lutto azzera la festa, annullato il Carraxeri Sestesu 

Troppa tristezza per fare festa. Ma in alcuni anche un pizzico di delusione. La morte di Yuri Loi, 19 anni, ha annullato la sfilata del carnevale, “Su Carraxeri Sestesu”, che avrebbe dovuto tenersi da lì a poco, organizzata dall’associazione Friends. All’inizio sembrava che la sfilata si sarebbe tenuta ugualmente; poi un tam tam di voci contrarie, soprattutto sui social, sempre più forti. Alcuni gruppi, come Is Mustayonis e S’Orku Foresum, hanno deciso subito di non sfilare. Alla fine la scelta, di comune accordo, di annullare. «La nostra comunità è straziata dalla tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino. Non è pensabile in un momento di dolore così forte portare in strada una manifestazione festosa - ha scritto online la sindaca Paola Secci - d’accordo con l’associazione Friends abbiamo ritenuto opportuno annullare l’evento. Ci uniamo al dolore della famiglia in un rispettoso silenzio».

Sgomento tra i carri ma anche tanta vicinanza ai familiari di Yuri: «Davanti a certe tragedie si china la testa», afferma Alessio Schirru, della Pro Loco di San Sperate. «Non possiamo che avere rispetto, e abbracciare la famiglia», è il commento di Marco Mulas da Nurri. «È un bell’evento ma siamo dispiaciuti, tristi», riassumeva Gabriella Piras da Assemini. Nel piazzale semideserto c’era chi si tratteneva per una consumazione al volo. «Ci dispiace, facciamo le condoglianze più sentite alla famiglia - dichiara Carlo Sanvido, tra gli organizzatori - ma è anche vero che sono stati spesi tanti soldi e tanto lavoro, da un anno. Forse si poteva sfilare lo stesso, con un minuto di silenzio». Opinione condivisa dai banconisti spaventati dalla prospettiva di buttare quintali di merce. «L’Associazione Friends si unisce al dolore della famiglia e con il comune di Sestu annulliamo la manifestazione. Chiediamo a tutta la popolazione di darci una mano d’aiuto a sostenere le enormi spese», dice Alessio Orrù, altro organizzatore. Sulla pagina dell’associazione anche un Iban. Il carnevale probabilmente non sarà organizzato presto. Dalla famiglia, presa dalla sua tragedia, nessuna dichiarazione. ( g.l.p. )

