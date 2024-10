Il luogotenente va in pensione 

Dopo 41 anni di servizio di cui 27 trascorsi al comando della stazione di Domus de Maria, lunedì 30 settembre è stato l’ultimo giorno della carriera del luogotenente carica speciale Fabrizio Pilia, che lascia l’arma dei carabinieri per godersi la pensione. Nel 1983 i primi incarichi ad Alassio, in provincia di Savona, e La Spezia; il rientro nell’isola nel 1990, a Quartu Sant’Elena, poi alla Legione di Cagliari e dal 1997 al comando della stazione di Domus de Maria. Questo, racconta Pilia, «è stato tra i primi Comuni in Sardegna a fare i conti col fenomeno dell’immigrazione clandestina. Spesso abbiamo lavorato in simbiosi con le stazioni limitrofe, perché il reparto era sotto organico. La figura del comandante di stazione non è più ambita come anni fa. Spero che i giovani carabinieri si impegnino per mandare avanti l’istituzione». (fe. co.)

