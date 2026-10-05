Il luogotenente Pirali è il Sestese dell’anno 

Il comandante della stazione dei carabinieri di Sestu, il luogotenente con carica speciale Riccardo Pirali, è stato nominato “Personaggio sestese dell'anno”.

Un riconoscimento che da 20 anni viene assegnato dalla Pro Loco di Sestu ai cittadini che si sono distinti per l'attività a favore delle cittadinanza. La consegna del premio è avvenuta durante la 20esima edizione del Festival delle Pro Loco che si conclude stasera.

Il Luogotenente Pirali, alla guida della stazione di Sestu dal dicembre del 2005, si è sempre distinto per la sua attività a garanzia della sicurezza della comunità sestese. Un ruolo importante nel tessuto sociale del territorio con la capacità anche di avvicinarsi anche alle persone in difficoltà. La targa con la motivazione del prestigioso riconoscimento, gli è stata consegnata dal sindaco Michele Cossa e dal presidente della Pro Loco Salvatore Melis, presenti anche il parroco di San Giorgio don Sergio Manunza

RIPRODUZIONE RISERVATA