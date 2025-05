«Il luogo della tragedia porti il nome di Yuri» 

Una raccolta firme per dedicare una piazza a Yuri Giuseppe Loi. Per una targa da alloggiare in quel piazzale senza nome in via Cagliari dove questo ragazzo amato da tutti ha perso la vita pochi mesi fa, a 19 anni.

I suoi amici si sono ritrovati lì come fanno spesso, per piangerlo, sentirlo vicino, stringerlo e stringersi forte. E a leggere i primi 200 nomi, raccolti già in poche ore, si vede scorrere la vita di Yuri, quei ricordi di chi gli ha voluto bene che valgono più di tutto.

La norma

Ma c’è un problema: per legge non si può dedicare una via o una piazza ad una persona a meno di dieci anni dal suo decesso; a meno che non ci sia un’autorizzazione della prefettura per motivi eccezionali.

«Lo chiediamo perché un’azione del genere può servire da monito per i ragazzi, far riflettere sull’importanza della vita, e ricordare i pericoli che affrontano quotidianamente sulle strade. Sarebbe un modo per non dimenticare, trasformare il dolore in ricordo, e per offrire a tutti un luogo dove ricordare e riflettere», così si legge nella petizione. Che si può ancora firmare contattando la sorella Rosella, su Facebook Rosy Loi, e inoltre probabilmente presto sarà disponibile per l’adesione in vari negozi.

Sostegno

Tanti sui social hanno già commentato con approvazione. Tra loro anche molti che non hanno conosciuto Yuri, ma non hanno potuto restare indifferenti davanti a un appello che veniva dal cuore, toccando corde che tutti possono sentire. E si parla anche di creare una petizione esclusivamente online e non solo cartacea come è ora. Pieno di forza e di dignità il dolore dei familiari e degli amici: «Abbiamo ancora il cuore a pezzi, ci manca tantissimo», si confida Rosella. «Per me era importante firmare, Yuri è un amico, e sentivo davvero il bisogno di farlo», dice Gabriele Melis; «Ricorderemo sempre i momenti belli passati insieme», continua Ilenia Mura. E la regola dei dieci anni? «Risolveremo anche quello», afferma, sicuro, Davide Soggiu. Come per dire che per loro quella sarà sempre piazza Yuri Giuseppe Loi. Intanto stanno preparando un’opera d’arte, forse una scultura, per ricordare il loro caro. E accanto a quel lampione dove è avvenuta la tragedia c’è un piccolo altare di tesori, un pallone, candele, tanti piccoli oggetti grandi come un universo. Anche la sindaca Paola Secci li sostiene: «È un bel pensiero dedicato al caro Yuri che condivido. Faremo il possibile per portare avanti questa iniziativa che sosteniamo pienamente».

