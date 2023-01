Il lungomare si fa bello per Sant’Efis 

Soddisfatto dell’imminente inizio dei lavori Gianluigi Marras, consigliere di minoranza: «Il progetto, portato avanti dalla precedente amministrazione, finalmente verrà concretizzato. Questo intervento, insieme a quello portato avanti dai privati in quella zona, permetteranno di riqualificare questa zona del territorio: credo che in questo momento sarebbe necessario stimolare gli imprenditori interessati a risanare la zona a mare di Capoterra».

I lavori per sistemare viale Sant’Efisio, strada principale di Maddalena spiaggia e crocevia della processione del primo maggio che conduce il Martire Guerriero da Cagliari a Nora, sono stati assegnati nei giorni scorsi: a breve la ditta che ha vinto l’appalto sarà pronta per avviare il cantiere. «I lavori sanciranno la riqualificazione urbanistica di quel tratto del litorale di Capoterra – dice il sindaco, Beniamino Garau -, dalla rotatoria di Maramura, sino alla zona in cui si trova l’ufficio turistico, verranno portati avanti interventi che renderanno ancora più accogliente l’ingresso di sant’Efisio nel nostro territorio. Nel progetto curato da un architetto, anche un’ampia zona parcheggi per accogliere i pellegrini, e una pavimentazione speciale che verrà collocata nel tratto di viale tra il bar e la pizzeria. I lavori in viale Sant’Efisio ricalcano quelli in grande scala che intendiamo portare avanti nel resto del litorale».

Un tratto di strada verrà lastricato, saranno realizzati finalmente i marciapiedi, sorgerà un parco giochi per i più piccoli e l’intero percorso sarà adeguatamente illuminato: grazie ai 930mila euro ottenuti dalla Città Metropolitana, il Comune è pronto a dare un nuovo volto al tratto del Cammino di sant’Efisio che attraversa Capoterra.

Maddalena spiaggia

In Aula

L’ex sindaco, Francesco Dessì, ricorda gli sforzi fatti per ottenere il finanziamento più cospicuo dei quattro comuni interessati dal passaggio di sant’Efisio: «Sono arrivati i fondi del 2017 per il Patto del sud, misura introdotta dal Governo Renzi, oltre alle opere prevede l’esproprio del terreno situato accanto al Secret Cafè, che si estende sino alla rotatoria di Maramura. Con questi lavori la zona a mare principale di Capoterra farà un ulteriore salto di qualità e sarà pronta ad accogliere i fedeli in occasione della processione del primo maggio, ma soprattutto i bagnanti durante l’estate».

Litorale

Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia accoglie con piacere l’inizio ormai prossimo dei lavori, ma mette dei paletti: «Ben venga ogni intervento per riqualificare questa zona, ma quello che manca è una visione d’insieme di ciò che si intende fare della principale zona balneare di Capoterra. Si è pensato prima a creare spazi per i venditori di cibo da strada, poi a istituire i parcheggi a pagamento e infine a realizzare un’area di sosta per i camper, ma ancora non esiste un piano del traffico, e in questa strada continuano a transitare e a sostare autobotti e altri mezzi pesanti».

