Il lungomare di Sant’Elia vandalizzato: «Serve più attenzione» 

Degrado e abbandono. Questa la situazione della passeggiata del lungomare Sant’Elia e di via dei Navigatori. La denuncia arriva dal consigliere Ferdinando Secchi che ha presentato un’interrogazione per chiedere quali azioni si intendano intraprendere per tutelare l’area che va dal mercato cuore sino al porticciolo fino ad arrivare in via dei Navigatori.

«Le discariche di rifiuti sono tante», ricorda Secchi, «anche se nei giorni scorsi è stata predisposta una raccolta eccezionale, ma il problema si presume che si riproponga in un breve lasso di tempo e poco importa che la responsabilità sia dei cittadini o dell’amministrazione: qualunque sia la risposta, per un cittadino o per un turista, è triste e disarmante assistere ad uno scenario simile».

Ma oltre all’abbandono di rifiuti viene evidenziato anche che «buona parte dell’illuminazione pubblica, sia i lampioni che l’impianto luci che costeggia il sentiero ciclopedonale, gli arredi urbani, alcuni tratti di pavimentazione e i chioschi sono ormai danneggiati e vandalizzati. E anche il verde pubblico è completamente dimenticato. L’interrogazione è stata firmata da tutti i consiglieri della minoranza di centro-destra per chiedere attenzione «a questo tratto bellissimo della città».

