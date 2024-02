Il lungomare di Porto Corallo sta per cambiare volto 

La prima parte del progetto che cambierà il volto del lungomare di Porto Corallo - uno dei progetti più ambiziosi dell’amministrazione comunale - è stato approvato in via definitiva dalla Giunta. L’intervento riguarda il primo lotto (zona Prumari) per un importo di 945mila euro. Sono previste piste ciclabili e pedonali per una modello di viabilità lenta, passerelle in legno illuminate per consentire un comodo accesso alla spiaggia con bagni e docce a metà del percorso, aree dedicate all'attività sportiva. Dovrebbe, inoltre, sorgere un infopoint e, in prossimità della foce del Flumendosa, un punto di osservazione naturalistico.

Il progetto nel complesso riguarda l’intero lungomare di Porto Corallo per una spesa prevista di circa sei milioni di euro. Il sogno è trasformare Porto Corallo in une delle mete turistiche più ambite dell’Isola in ogni periodo dell’anno. Un primissimo intervento, in realtà, è già stato fatto lo scorso dicembre e riguarda l’area di Porto Corallino, di fianco al porto turistico dove sono stati installati attrezzi per praticare sport a cielo aperto. «Questo primo intervento - ha messo in evidenza il Comune - è molto importante perché si va a riqualificare un’area che spesso veniva utilizzata per il campeggio abusivo di camper e roulotte». I fondi per attrezzare l’area - 30 mila euro - sono arrivati grazie al Pnrr (linea intervento Sport e inclusione sociale).

RIPRODUZIONE RISERVATA