Il lungolago sarà dedicato a Gigi Riva 

Il sindaco Pietro Arca lo aveva annunciato a pochi giorni dalla scomparsa del grande e indimenticabile Gigi Riva: il lungolago dedicato a Rombo di Tuono. Nei giorni scorsi c’è stata l’approvazione da parte della Giunta. «L’intitolazione a Gigi Riva del Lungolago Omodeo – spiegano – si configura come un alto riconoscimento che il Comune attribuisce a grandi personalità».

Nel documento si precisa anche che il Comune stringerà un Patto di Amicizia con Leggiuno, città natale di Riva. «In questa occasione sarà inaugurata una targa con la scritta “Da Riva a … a riva” non solo per ricordare il Campione, ma anche per richiamare l’interesse ambientale che accomuna Leggiuno con il lago e Sorradile con il lago Omodeo».

Il Comune ora presenterà la richiesta al Prefetto anche se non sono trascorsi dieci anni dalla morte di Riva. L’esecutivo ha inoltre deciso di intitolare la scalinata che collega via San Michele con via Torino «quale riconoscimento ai centenari di Sorradile» ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA