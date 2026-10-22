Il lungo viaggio di “Saboris Antigus” 

Nove comuni, un patrimonio di sapori e un progetto che, anno dopo anno, ha saputo trasformare le identità locali in una risorsa condivisa. La carovana del gusto e delle tradizioni “Saboris Antigus” taglia il traguardo della tredicesima edizione e rilancia il suo viaggio tra Trexenta e Sarcidano, confermandosi molto più di una rassegna dedicata all'enogastronomia. Il ricco calendario propone un percorso culturale che racconta i territori attraverso le persone, i prodotti e i saperi tramandati nel tempo.

Dal 25 ottobre al 20 dicembre, il testimone passerà da un paese all'altro, secondo una formula itinerante che rappresenta il cuore pulsante dell'iniziativa. Si comincia a Gergei domenica, per proseguire a Selegas il 31 ottobre e il primo novembre, quindi Serri l’8 novembre, Siurgus Donigala il 15, Gesico il 22, Suelli il 29, Guasila il 6 dicembre e Nurri il 13, fino all'appuntamento conclusivo a Mandas, il 20 dicembre.

Il tema scelto, “Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona”, pone al centro le comunità e chi ogni giorno contribuisce a mantenerne viva la memoria. Dietro ogni prodotto si ritrovano gesti, conoscenze e tradizioni che rischiano di scomparire se non vengono trasmesse alle nuove generazioni. Lo sguardo, intanto, supera i confini dell’Isola. Dopo le esperienze avviate con Creta e Dalmazia, “Saboris Antigus” rafforza la propria dimensione internazionale con il gemellaggio con Smirne, in Turchia. Al centro del dialogo, le radici mediterranee comuni: agricoltura, produzioni locali, cultura del vino e dell'olio, gastronomia e trasmissione dei saperi.

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