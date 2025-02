Il lungo sprint tra il Budoni e le inseguitrici 

Un’intera giornata, la sesta di ritorno, in programma sabato. Il campionato di Eccellenza ha già superato metà percorso e si appresta a sostenere il rush finale: mancano dieci partite e gli anticipi di questo weekend potrebbero riaprire giochi che al momento sembrano quasi fatti oppure chiudere del tutto ogni velleità di chi rincorre il Budoni, capolista che al momento sembra inarrestabile.

La squadra di Cerbone ha premuto sull’acceleratore a inizio anno e da allora nessuno è riuscito a tenere il suo passo. Non lo splendido Monastir di inizio stagione, capace di tenere a lungo la testa del torneo assieme ai galluresi e, per un tratto, anche da solo prima di attraversare un periodo opaco (proprio da gennaio in poi) e perdere contatto con la battistrada; e neanche l’Ossese, fresca vincitrice della terza Coppa Italia di categoria delle ultime quattro giocate.

I bianconeri sassaresi hanno rinforzato la rosa in estate inserendo giocatori esperti e talentuosi, tra cui l’argentino Ezequiel Franchi non a caso attuale capocannoniere del torneo, ma non sono riusciti a tenere il passo di una leader che, retrocessa dalla Serie D, ha tutte le intenzioni di riconquistare la Quarta serie dopo soli 12 mesi di purgatorio.

Però l’imprevisto è dietro l’angolo. Il livello è alto, chiunque può inciampare. Così il Budoni deve stare attento ad Alghero, perché i catalani neopromossi hanno le qualità per mettere alla frusta i dominatori, e il Monastir deve essere pronto (nel caso) a sfruttare l’occasione, ma nel match casalingo contro la Nuorese sarà tutt’altro che semplice conquistare i tre punti. Le prime due possono anche sfruttare la sfida diretta tra Ossese e Tempio, coi galletti a una lunghezza dal Monastir: un pareggio sarebbe negativo per entrambe, un successo degli ospiti estrometterebbe del tutto dai giochi per la promozione diretta i padroni di casa.

In coda Ghilarza e Li Punti cominciano a perdere contatto col gruppone e non possono permettersi passi falsi rispettivamente in trasferta con il Carbonia, a sua volta impegnato nella lotta salvezza (è terzultimo), e in casa con l’Iglesias, squadra a ridosso della zona playoff. Situazione della quale potrebbe approfittare la Ferrini che, a quota 20 con il Carbonia, attende il Taloro: tre punti sarebbero un toccasana. Anche la sfida tra San Teodoro e Barisardo vale una fetta di salvezza, mentre il Calangianus ospita il Villasimius per un match di metà classifica. (an. m.)

