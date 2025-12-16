Il lungo percorso verso la guarigione 

Qual è il percorso verso la guarigione della talassemia?

Finora, l’unica possibilità di cura era rappresentata dal trapianto di midollo osseo con staminali ottenute da un familiare o da un donatore compatibile. Grazie all’attività di due eminenti clinici, Licinio Contu e Giorgio La Nasa, sono stati eseguiti oltre 150 trapianti nei talassemici adulti, sviluppando un’esperienza unica in questo campo. Siamo diventati, negli anni, un punto di riferimento internazionale. Oggi ci troviamo di fronte a un nuovo trattamento che consentirà la guarigione dei pazienti affetti da talassemia. Il nostro centro è stato accreditato per eseguire la terapia genica nei pazienti dai 18 ai 35 anni. I primi verranno trattati a gennaio 2026.