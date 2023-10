Il lungo ottobre caldo, oggi arrivano le nuvole 

Gli esperti hanno annunciato che quelli di questi giorno potrebbero essere gli ultimi scapoli di caldo, prima dell’arrivo del tipico clima autunnale. Ma ieri al Poetto era ancora estate e lo dimostrano il gran numero di cagliaritani che hanno affollato la spiaggia, complici le temperature ancora sopra i trenta gradi nelle ore più calde.

Un clima che ieri ha invitato tanti bagnanti a fare un tuffo al mare. Nella “Spiaggia dei Centomila” c’erano ancora ieri migliaia di persone che non hanno voluto perdere gli ultimi giorni di bel tempo. Tantissime persone hanno affollato il lungomare, un po’ per continuare ad abbronzarsi un po’ o per approfittarne per un’ultima nuotata, visto che dalle prossime ore il cielo sull’Isola è annunciato nuvoloso con precipitazioni, anche temporalesche, già dalla mattinata: prima i settori sud-occidentali e poi anche il resto della regione.

