Il lungo letargo degli attaccanti 

Un destro a giro, con la palla indirizzata all'incrocio dei pali. Applausi a Gianluca Gaetano, che contro la Lazio è diventato il dodicesimo rossoblù a segno in questa stagione. Ma il Cagliari, per salvarsi, aspetta il risveglio dei suoi attaccanti, finiti in un lungo letargo invernale. Le 22 reti realizzate rendono l'attacco di Ranieri il sesto peggior reparto offensivo della Serie A, ma quando il presidente Giulini parla di giocatori che hanno reso meno di quanto ci si aspettasse, non si sbaglia a guardare proprio lì davanti. In questo 2024, tra i bomber di ruolo, solo Petagna è andato a bersaglio, una volta, mentre sono ancora a secco Pavoletti, Lapadula e Shomurodov, che aspetta ancora di tornare in campo.

Polveri bagnate

Quattro reti per Pavoletti, tre per Luvumbo, due per Oristanio, una per Lapadula e Petagna, zero per Shomurodov. In estate il Cagliari, a questo punto della stagione, si sarebbe aspettato altri numeri. Capitan Pavo è a secco dal 16 dicembre, quando aveva trovato il bersaglio grosso a Napoli, dopo i gol in zona Cesarini con Frosinone (doppietta) e Sassuolo. Poi il buio. Ancora più lungo il digiuno di Luvumbo, che ha segnato l'ultima delle sue tre reti il 22 ottobre a Salerno. A seguire ben undici gare senza gol, con un mese di lontananza per gli impegni con l'Angola in Coppa d'Africa (anche lì restando a secco). Una sola rete, poi, per Lapadula e Petagna. L'italo-peruviano, che lo scorso anno ha trascinato il Cagliari in A con 25 gol tra campionato e playoff, è fermo al centro realizzato col Sassuolo, l'11 dicembre. La scusante di una stagione caratterizzata da tanti problemi fisici, ma anche un filotto di sette partite di fila senza mai andare a bersaglio. Ancora peggio Petagna, una sola rete, quella pesantissima col Bologna del 14 gennaio. Unico lampo in 17 presenze, stesso numero di partite di Pavoletti, con la differenza che il capitano ha totalizzato 690 minuti, mentre l'ex Monza (rimasto in panchina contro la Lazio dopo cinque partite da titolare) di minuti ne ha giocato 1060, quasi il doppio. Discorso a parte per Oristanio e Shomurodov, entrambi ai box per infortunio. L'ex Inter ha segnato due reti, l'ultima, decisiva, a Lecce lo scorso 6 gennaio, quando si è dovuto fermare per la frattura del metatarso. L'uzbeko, invece, di reti non ne ha segnato neanche una nelle undici gare giocate. Da qui alla fine, il Cagliari si aggrappa al risveglio dei suoi bomber. Magari già da Udine.

