Il lungo casting della Roma 

Telefoni che squillano, contatti e sondaggi, ma il nome dell’allenatore che guiderà la Roma prendendo il posto dell’esonerato Ivan Juric rimane per il momento un mistero. La decisione, come scritto dalla società nel comunicato con il quale si ringraziava il tecnico croato per il lavoro svolto, non sarà imminente. Dei tanti nomi fatti i più plausibili sono quelli di Roberto Mancini e Rudi Garcia, un ex, anche se è impossibile escludere altre possibilità. Una cosa è certa: nessuno a Trigoria, dopo due licenziamenti, vuole sbagliare ancora. Per questo la proprietà sta riflettendo prima di annunciare il nuovo allenatore.

I Friedkin

Nel frattempo la squadra, com’era stato già deciso con Juric, avrà di due giorni di riposo con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. Un programma che potrebbe variare in base al momento dell’annuncio del tecnico. La decisione è nelle mani dei Friedkin, che si stanno avvalendo anche di una società guidata dall’intermediario italo-australiano Frank Trimboli (nella cui scuderia c’è Frank Lampard). Anche perché il ds giallorosso Florent Ghisolfi avrebbe provato a candidare nuovamente Daniele De Rossi trovando il no degli americani che, secondo alcuni rumors smentiti da Trigoria, sarebbero in Italia. Nella zona di Ladispoli, in un hotel in passato già il loro quartier generale. Lo stesso De Rossi, intervistato ieri dalla Rai, ha, però, detto: «Roma è casa mia. Tornare un giorno? Mai dire mai».

La ricerca

La Roma però assicura che i proprietari non siano nella Capitale (dovrebbero essere a Londra), ma questo poco importa ai tifosi che intanto fuori dal resort laziale hanno appeso lo striscione “Friedkin go home”. L’ennesimo segnale di uno scollamento tra piazza e società figlio non solo dei mancati risultati, ma soprattutto del primo esonero di stagione, quello di De Rossi, mai perdonato e digerito.

Come detto Roberto Mancini è il preferito, ma ingaggio e garanzie richieste sono un ostacolo non facile, così nelle ultime ore ha preso piede anche il ritorno di Rudi Garcia, fermo dopo il flop a Napoli dello scorso anno. Le ipotesi che sembravano portare agli stranieri Lampard, Terzic e Potter non sono decollate, mentre Massimiliano Allegri per ora rimane solo una suggestione. Inoltre la settimana appena iniziata dovrà portare a una fumata bianca anche per il Ceo, ruolo vacante dalle dimissioni di Lina Souloukou. Giovanni Carnevali e Gian Paolo Montali sono i più accreditati, ma anche in questo in caso i Friedkin hanno fatto perdere le loro tracce.

