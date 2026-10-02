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03 ottobre 2026 alle 00:27

Il “Longevity Fest” premia Steve McCurry 

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Torna a Porto Cervo il “Longevity Fest Costa Smeralda”, l'appuntamento dedicato alla cultura della longevità che oggi e domani riunirà medici, ricercatori, accademici, innovatori e divulgatori per discutere le nuove frontiere della salute, della prevenzione e dell'invecchiamento attivo. Ideato e diretto dal regista Pietro Mereu, il festival è uno degli appuntamenti delle Longevity Weeks Costa Smeralda 2026, manifestazione promossa dal Consorzio Costa Smeralda con la partnership di Smeralda Holding, che animerà il territorio con un ricco calendario di eventi sportivi e attività olistiche fino all’11 ottobre.

Tra gli ospiti: Francesco Balducci, esperto di medicina antiaging, che presenterà il libro “Medicina della longevità. Strategie per la giovinezza prolungata e la longevità sana”; Maddalena Adorno, scienziata e imprenditrice biotech; Giovanni Mario Pes, medico e ricercatore dell'Università di Sassari, tra gli studiosi che hanno contribuito alla scoperta della Blue Zone.

A rendere ancora più significativa questa edizione sarà la serata conclusiva del festival durante la quale verrà conferito il Longevity Award Costa Smeralda 2026 al fotografo Steve McCurry, tra i più importanti autori contemporanei, firma di immagini divenute simbolo del nostro tempo.

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