Il logo per la comunità energetica 

Saranno i ragazzi a preparare il logo della comunità energetica rinnovabile Eccas (Energia per il consumo collettivo da autoproduzione sostenibile) dei Comuni di Genoni , Nurallao , Orroli , Sadali e Serri . Si tratta di un concorso che coinvolge i ragazzi tra i 6 e i 17 anni che ha come obiettivo quello di acquisire idee da poter sottoporre all’insindacabile giudizio di una commissione che ne selezionerà dieci. Queste costituiranno il punto di partenza e la fonte di ispirazione per il grafico che dovrà elaborare il logo finale. Le dieci idee selezionate saranno poi pubblicate nei canali dei comuni coinvolti e della comunità energia rinnovabile e riceveranno un riconoscimento. A tutti coloro che invieranno un’idea sarà consegnato un attestato di partecipazione.

«La comunità energetica non è un prodotto preconfenzionato e calato dall’alto», ha detto il sindaco di Serri Samuele Gaviano, «nasce dal basso e tutti possono concorrere a costruirla e a rinforzarla. È con questi principi che ci è venuta l’idea di coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie nella realizzazione di un’idea di logo che verrà poi sottoposta ad un grafico per l’elaborazione finale». (s. g.)

