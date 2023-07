Il locale green sull'Isolotto ha aperto le porte al pubblico 

Quando erano piccoli Luca e Daniele Mascia sognavano di costruire castelli attorno a quell’isola sospesa sul mare davanti casa loro a Tancau, frazione rivierasca di Lotzorai. Oggi possono dire di esserci riusciti. Sotto il cielo stellato, sabato scorso, hanno inaugurato il locale allestito tra i due vecchi edifici, adibiti ad alloggio per gli assistenti durante le operazioni di costruzione del porto di Arbatax, con strutture amovibili. Tra i graniti porfirici, i fratelli Mascia si sono dati da fare per creare L’Isolotto, un luogo elegante, sofisticato e sostenibile, trattandosi di un punto difeso da severi vincoli paesaggistici. «Quando siamo arrivati qui - raccontano i fratelli Mascia - abbiamo bonificato l’area perché gli incivili l’avevano ridotta a discarica. La nostra attività preserverà l’Isolotto e ne proteggerà l’ambiente consentendo il massimo rispetto del luogo». Negli ultimi mesi la realizzazione del locale, dove si arriva in barca e si accede attraverso un corridoio di lancio di 200 metri, non è stata indenne di polemiche, con gli ambientalisti che hanno presentato un esposto alla Procura per sollecitare verifiche sulla regolarità dei lavori. Ma i titolari della concessione, in forza alle autorizzazioni acquisite in precedenza, hanno proseguito verso l’obiettivo finale. All’orizzonte spuntano eventi di promozione dei prodotti enogastronomici del territorio, cui prenderanno parte anche esperti del settore, che il cliente potrà degustare osservando l’Ogliastra dal mare. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA