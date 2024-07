Il Lixius si prepara a dividersi tra tre squadre 

A breve si deciderà come Calcio Lanusei, Olympique Intermedia e Us Bari Sardo 1971 - Ogliastra Calcio divideranno il Lixius. A iscrizioni effettuate, entro il 19 luglio, il consigliere Vladimiro Vacca dovrà far combaciare giorni, orari e esigenze delle tre società. Intanto, venerdì in consiglio, come richiesto dalla minoranza, l’organizzazione degli spazi del campo sarà in vetta alla discussione. Le società hanno inviato, secondo un copione che già viene seguito per le altre strutture sportive cittadine, gli orari di interesse. «È una situazione gestibile. Sono ottimista, riusciremo ad ottimizzare gli spazi e accontentare tutti. La mia politica è orientata a fare l’interesse di tutte le associazioni, non di una in particolare». Intanto le società tengono al fair play. Valentina Vacca, del Lanusei Calcio: «Noi abbiamo manifestato l’esigenza di aver garantiti gli spazi nel pomeriggio per i bambini e il settore giovanile, per la prima squadra la sera alle 19 con l’inizio della preparazione il 17 o il 18 agosto». Da Bari Sardo, Roberto Ibba, è chiaro: «Abbiamo cercato gli orari per non disturbare nessuno e la preparazione inizia il 18 agosto. Per il settore giovanile andremo a Cardedu o a Loceri. Non vogliamo fare guerra a nessuno». (p. cam.)

