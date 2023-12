Il Liverpool vince e sale al comando 

È un Boxing Day da ricordare e non soltanto per i risultati. Dopo il debutto di una donna arbitro (Rebecca Welch sabato scorso in Fulham-Burnley), ieri in Premier League c’è stato il ritorno di un arbitro di colore: a 15 anni dall'ultima apparizione di Uriah Rennie, il 42enne Sam Allison, è stato scelto per arbitrare Sheffield United-Luton Town, finita 2-3.

Nelle cinque partite del Boxing Day, il Liverpool non ha perso l’occasione di riprendersi il primato solitario scavalcando l’Arsenal (che però ospiterà domani il West Ham. Sul campo del Burnley (0-2) apre un gol di Darwin Nuñez al 6° e chiude Diogo Jota al 90°. Adesso si attende la replica dei Gunners, che intanto hanno evitato il sorpasso in classifica da parte dell’Aston Villa. La squadra di Unai Emery ha perso una grande occasione per salire al comando assieme ai Reds. In vantaggio per 2-0 all’Old Trafford, i Villans sono stati raggiunti nella ripresa dalla doppietta di Garnacho e superato all’82’ da Hojlund, cedendo così 3-2 al redivivo Manchester United

Continua la crisi del Newcastle (quattro sconfitte in cinque partite), battuto a St. James’ Park dal pericolante Nottingham Forest con tripletta del 32enne neozelandese Chris Wood, dopo essere andato in vantaggio su rigore con Isak. Infine, l’ex romanista Justin Kuiver dà il via alla goleada del Bournemouth (3-0) sul Fulham.

