Il Liverpool torna in vetta, primo successo del Real 

Il Liverpool non perde terreno e riacciuffa City e Arsenal in testa alla classica della Premier League dopo due giornate. Gli uomini di Slot nella prima casalinga superano il Brentford per 2-0. Primo successo per il Chelsea di Maresca, che travolge 6-2 in trasferta il Wolverhampton. La lotta ai piani alti della graduatoria si annuncia all’ultimo respiro ancora una volta e può starci anche il Tottenham. Così dice il 4-0 a un Everton che, dopo la deludente scorsa stagione, ha inziiato con due sconfitte e 7 reti al passivo.

Nella Liga, il Real Madrid centra in casa la prima vittoria alle spese del Real Valladolid: 3-0 con gol di vaklverde, Brahim Diaz e il 18enne Endrick, entrato all’86’ per Mbappé. Ancelotti sale a 4 mentre, a punteggio pieno dopo due turni restano Barcellona e Celta Vigo. All’altro capo della graduatoria, la matricola Espanyol e il Valencia sono senza ancora senza punti.

In Francia è già iniziata la caccia al Psg, due vittorie su due come Lilla, Monaco e Lens. perde contatto il Marsiglia di De Zerbi, fermato sul 2-2 al Velodrome dal Reims. In coda alla classifica l’ex grande Olympique Lione è ancora a zero punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA