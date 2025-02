Londra. Il Liverpool riprende a correre e continua la marcia verso la vittoria del titolo: ieri pomeriggio, opposti al Wolverhampton, i Reds sono tornati a vincere dopo il pareggio della scorsa settimana per 2-2 nel recupero contro l'Everton e ora mantengono sette punti di distacco sull’Arsenal in seconda posizione. I gunners, sabato, hanno fatto il loro dovere, superando il Leicester grazie alla doppietta di Merino e centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Inoltre, Arteta e i suoi hanno staccato il sempre sorprendente Nottingham Forest, caduto in casa del Fulham, consentendo così al Manchester City di accorciare le distanze (Haaland e compagni hanno travolto con un secco 4-0 il Newcastle e si sono portati a quota 44 punti, tre in meno della squadra di Espirito Santo in terza piazza).

Ad Anfield, il Liverpool di Arnie Slot ha risolto la pratica contro il Wolverhampton nel primo tempo con le reti di Luiz Diaz e del solito Salah. Nella ripresa Cunha ha segnato il gol della bandiera per i Wolves.

Nell’altra gara di ieri sera, invece, ennesima sconfitta per il Manchester United, superato dal Tottenham. Nell’ultima partita in programma della 25ª giornata di Premier, il Tottenham ha vinto per 1-0, conquistando così tre punti nel big match tra le grandi deluse del campionato. La gara si è sbloccata dopo 13 minuti grazie a Maddison: sul tiro di Bergvall, Onana respinge ma fornisce di fatto un assist per l’inglese ex Leicester, che firma l’1-0. Nello United esordio in Premier – e dal primo minuto - per l’ex Lecce Dorgu, una delle scoperte del ds salentino Pantaleo Corvino, acquistato a pochi euro e rivenduto a suon di milioni in Premier. Sulle 14 partite con Amorim in panchina, quello con il Manchester United è l’ottavo ko.

