Il Liverpool contro il Manchester United in crisi  

Il Liverpool capolista sfida il Manchester United in crisi. Prosegue il sogno del Girona primo in Liga, che ha un compito facile con l'Alaves. Tra gli altri incontri di cartello ci sono Arsenal-Brighton, Athletic-Atletico, Leverkusen-Francoforte e Lilla-Psg.

Inghilterra

Una volta era il top della Premier, ora rimane un big match dal pronostico indirizzato. Il Liverpool di Klopp, dopo un anno senza Champions, è primo in un torneo equilibrato coi campioni del Manchester City in fase involutiva. Ad Anfield sono di scena i Red Devils che Ten Hag non riesce a raddrizzare nonostante gli investimenti. Fuori da tutte le coppe, il Man United è sesto a -10 con Onana sempre più in crisi e Hojlund a corrente alternata, schiacciato un po' dagli 80 milioni del suo acquisto. Il Liverpool ha ritrovato il miglior Salah che ha festeggiato i 200 gol con la sua squadra. Un'altra sfida interessante è quella tra l'Arsenal di Arteta che ospita il Brighton di De Zerbi, che ha problemi in difesa.

Spagna

Non sembra proprio una meteora il Girona di Michel, tecnico emergente, neopromossa capolista che ha stangato il Barca, ha staccato il Real e ha +12 sulle due basche quinte. Il budget è limitato ma ci sono giocatori affidabili come Aleix Garcia, Dovbik, Gutierrez e Savinho. Intanto la Liga registra con soddisfazione i quattro primi posti di Real, Barca, Atletico e Real Sociedad nei gironi di Champions. Nel fine settimana Real e Barca non dovrebbero avere problemi con Villarreal e Valencia mentre sembrano molto equilibrati Athletic-Atletico e Real Sociedad-Betis.

Francia

Dopo i rischi in Champions, il Psg torna nel suo terreno di caccia della Ligue1 dove domina, ma senza le fughe degli anni passati. Ed è atteso da un impegno serio in casa del Lilla di Fonseca e Umtiti, quarto in classifica. Mbappè si avvia a vincere per il sesto anno di fila il titolo dei marcatori (con 15 reti è già in fuga). Una sfida da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA