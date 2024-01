Il Lirico riparte con il suo Ridotto “Piacere, Beethoven!” in scena 

Venerdì alle 20.30 nel nuovo Teatro Carmen Melis, va in scena il collaudato ed accattivante spettacolo di introduzione al ciclo sinfonico beethoveniano intitolato “Piacere, Beethoven!”. Si tratta di un imperdibile appuntamento musicale che vede impegnata l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Silvia Spinnato, giovane rivelazione del podio al suo debutto a Cagliari. Nel ruolo di narratore, si esibisce il comico cagliaritano Massimiliano Medda.

Il viaggio

Lo spettacolo è incentrato su uno dei più imponenti capolavori della storia della musica: le Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven, un emozionante viaggio musicale che, partendo dalla Prima Sinfonia e, toccando, musicalmente parlando, tutte le nove composizioni, arriva fino alla Nona Sinfonia della quale viene eseguito lo Scherzo.

Le repliche

Il concerto viene replicato, sempre al Teatro Carmen Melis, sabato 20 gennaio alle 19; domenica 21 gennaio alle 11 e, unicamente per le scuole, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio sempre alle 11. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 70 minuti circa e non prevede l’intervallo.

I biglietti

Prezzi biglietti: posto unico numerato 10 euro. La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio. Per informazioni: telefono 0704082230 - 0704082249.

I musicisti

L’Orchestra del Teatro Lirico è stata fondata nel 1933 e ha consolidato, negli anni, un fecondo rapporto con i maggiori direttori italiani, tra cui Tullio Serafin, Vittorio Gui, Antonino Votto, Guido Cantelli, Franco Ferrara, Franco Capuana, Willy Ferrero, e con compositori quali Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Ermanno Wolf Ferrari, Riccardo Zandonai, Alfredo Casella. Risalgono agli anni ‘50-’60 le apparizioni sul podio di Lorin Maazel, Claudio Abbado, Martha Argerich. Dal 1999 al 2005 Gérard Korsten ha ricoperto il ruolo di direttore musicale e ha, fra l’altro, diretto in prima esecuzione nazionale, Die ägyptische Helena di Richard Strauss, Euryanthe di Weber e A Village Romeo and Juliet di Delius. Negli ultimi anni l’Orchestra ha collaborato regolarmente con Lorin Maazel, compiendo nel 1999 una tournée in Europa ed eseguendo con successo una serie di concerti. Nel 2002 ha rappresentato l’Italia nella rassegna Italienische Nacht, organizzata dalla Bayerischer Rundfunk al Gasteig di Monaco di Baviera e trasmessa in diretta dalla radio bavarese. Nel 2005 ha suonato in un concerto in onore del Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Negli ultimi anni, anche nell’ambito della rassegna “Cinque passi nel Novecento”, ha eseguito, in prima assoluta, composizioni per orchestra che il Teatro Lirico di Cagliari ha commissionato a compositori come Sylvano Bussotti, Azio Corghi, Fabio Nieder, Alberto Colla, Carlo Boccadoro, Franco Oppo, Francesco Antonioni, Ivan Fedele.

